Україна ініціює засідання Радбезу ООН через російські удари

Денис Молотов
Фото: наслідки російського терору на Одещині / ДСНС Одеської області / 16.04.2026

У понеділок, 20 квітня, Рада безпеки ООН проведе засідання на запит офіційного Києва. Головною темою обговорення стане системний державний терор з боку російської федерації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у четвер, 16 квітня, на своїй сторінці в соцмережі X (колишній Twitter).

Очільник МЗС наголосив, що остання хвиля обстрілів, яка вразила українські міста, не є випадковістю, а є частиною продуманої воєнної стратегії кремля.

🔹 Стратегія терору: житлові будинки та інфраструктура під атаками

За словами міністра, цілями російських ударів залишаються об’єкти, що не мають стосунку до військової сфери: житлові масиви, де перебувають мирні родини, та критична інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність міст.

Андрій Сибіга переконаний, що ці удари плануються заздалегідь, ігноруючи будь-які дипломатичні ініціативи.

📢 «Це свідчить про те, що коли Україна запропонувала продовжити великоднє перемир’я та дати шанс дипломатії, російське керівництво вже затвердило плани щодо подальших вбивств цивільного населення», – написав міністр.

🔹 Наслідки масованої атаки 16 квітня

За уточненими даними дипломатичного відомства, остання масована атака призвела до численних жертв та масштабних руйнувань у ключових регіонах країни:

  • Кількість загиблих: щонайменше 15 людей у Києві, Одесі та Дніпрі.
  • Кількість поранених: понад 100 мирних мешканців по всій території України.

Глава МЗС підкреслив, що жорстокість агресора вимагає негайної трансформації міжнародної політики:

📢 «російська жорстокість вимагає негайної та рішучої міжнародної відповіді, зокрема з боку Ради безпеки ООН. На засіданні Ради, запланованому на понеділок, 20 квітня, на запит України, ми порушимо питання необхідності жорсткої реакції РБ ООН на державний терор з боку росії – країни, яка досі незаконно займає своє постійне місце», – зазначив Сибіга.

🔹 Масштаби повітряного терору

Нагадаємо, що протягом останньої доби територія України зазнала безпрецедентного удару. Загалом окупанти випустили:

  • 44 ракети різних типів;
  • 659 безпілотників (БпЛА).

Завдяки злагодженій роботі Сил протиповітряної оборони було знешкоджено понад 660 ворожих цілей, серед яких 31 ракета. Найбільших руйнувань зазнали Київ, Одеса та Дніпропетровщина.

Українська сторона закликає світову спільноту до єдності у питанні притягнення рф до відповідальності та відновлення поваги до Статуту ООН, що є єдиним шляхом до завершення російської агресії.

