Неділя, 1 Лютого, 2026
росіяни атакували пологовий будинок у Запоріжжі

Денис Молотов
росіяни атакували пологовий будинок у Запоріжжі 010
Фото: наслідки російського удару по пологовому будинку у Запоріжжі / 01.02.2026/ Запорізька ОВА.

Удар по пологовому будинку Запоріжжя російські війська завдали вдень у неділю, 1 лютого. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у Telegram та рятувальники ДСНС.

📢 «росіяни завдали удар по пологовому будинку Запоріжжя. Попередньо, вже двоє постраждалих», — зазначив Федоров у першому повідомленні.

Згодом очільник ОВА уточнив, що кількість постраждалих зросла.

📢 «Кількість постраждалих збільшилась вже до шести людей! Всім надається необхідна допомога… Серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару», — повідомив Федоров.

☝️ Інформацію про атаку також підтвердили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

📢 «Сьогодні вдень російські ударні БпЛА атакували пологовий будинок у Запоріжжі: 3 жінки отримали травми. Зайнялося на 2 поверсі у приймальні гінекологічного відділення. Рятувальники ліквідували загоряння. Пошуково-рятувальні роботи завершені. На місці події працюють усі екстрені служби», — йдеться в офіційному повідомленні ДСНС.

За даними екстрених служб, усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

👉 Також раніше стало відомо, що поблизу міста Слов’янськ Донецької області російський безпілотник атакував автомобіль комунальних служб.

