Повітряні сили відбили масовану атаку дронів та балістики

У ніч на п’ятницю, 17 квітня, російська федерація здійснила масштабний комбінований повітряний напад на територію України. Ворог застосував балістичне озброєння та понад півтори сотні ударних безпілотників різних типів. Про це офіційно повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, атака тривала з вечора 16 квітня і супроводжувалася запуском засобів ураження з кількох напрямків, включаючи тимчасово окупований Крим та прикордонні області рф.

🔹 Засоби нападу та напрямки пусків

Протягом ночі загарбники випустили по українських містах:

1 балістичну ракету «Іскандер-М» (пуск здійснено з території ТОТ АР Крим);

(пуск здійснено з території ТОТ АР Крим); 172 ударні дрони, серед яких близько 120 — це «Shahed», а також дрони типів «Гербера», «Італмас» та інші безпілотники невстановленого зразка.

Пуски здійснювалися з таких локацій: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф) та Гвардійське (ТОТ АР Крим).

🛡️Результативність української ППО

Відбиття повітряного нападу забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи (МВГ), а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем (СБС).

Станом на 08:00 ранку підтверджено наступні результати:

Збито та подавлено: 147 ворожих БпЛА.

147 ворожих БпЛА. Географія роботи ППО: успішне перехоплення цілей зафіксовано у північних, південних та східних регіонах країни.

💥 Наслідки та влучання

Попри ефективну роботу захисників неба, зафіксовано прориви оборони. Влучання балістичної ракети та 20 ударних дронів відбулися на 8 локаціях. Крім того, на 4 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих цілей, що спричинило додаткові пошкодження.

Військові зауважують, що станом на ранок операція з відбиття нападу ще не завершена:

📢 «Атака триває: в повітряному просторі кілька ворожих безпілотників», — попередили у Повітряних силах.

Масовані атаки відбуваються на тлі загострення глобальних конфліктів, що впливає на темпи постачання допомоги. Шостий президент України В.О. Зеленський раніше акцентував на тому, що ситуація на Близькому Сході створює додаткові виклики для української безпеки:

📢 «Україна на тлі конфлікту на Близькому Сході нині має критичний дефіцит ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot».

Наразі триває уточнення інформації щодо постраждалих та обсягів руйнувань на місцях влучань. Також стало відомо, що Впродовж минулої доби на фронті відбулося 132 бойових зіткнення.