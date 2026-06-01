путін знову погрожує Україні «невідворотним покаранням»

російська федерація продовжує використовувати будь-які успішні операції Сил оборони України з деокупації власних територій як інформаційний привід для ескалації та виправдання масованих ракетних обстрілів українських міст. Чергові погрози військово-політичного керівництва рф свідчать про підготовку нових комбінованих ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.

Диктатор на росії володимир путін в черговий раз пригрозив Україні ударом у відповідь після атаки на тимчасово окупований Старобільськ Луганської області. Про це масово повідомляють російські пропагандистські ЗМІ у понеділок, 1 червня.

Очільник кремля публічно анонсував проведення «розмови в закритому режимі» з керівниками силових відомств щодо формату дій рф. Диктатор путін стверджує, що цим ударом «київська верхівка вирішила відкрити нову сторінку у низці своїх злочинів, надати нової якості конфлікту в цілому».

📢 «Ну що ж, це їхній вибір. Гаразд, ми ще зараз поговоримо у закритому режимі», – заявив правитель рф під час трансляції.

Диктатор додав, що «винні в атаці мають отримати заслужене покарання, яке буде невідворотним», і безпосередньо попросив генерального прокурора рф та голову Слідчого комітету рф терміново відзвітувати, «як іде робота щодо виявлення цих злочинців».

Позиції сторін: цивільний об’єкт чи військовий штаб «Рубікон»

Варто нагадати, що погляди сторін на інцидент у тимчасово окупованому місті є кардинально протилежними. На росії традиційно намагаються сфабрикувати докази руйнування суто цивільних об’єктів для звинувачення України у воєнних злочинах.

Хронологія та суть інформаційного протистояння виглядають так:

путін публічно заявив про нібито прямий удар по гуртожитку місцевого коледжу в Старобільську. Він очікувано назвав це проявом «неонацизму» та безапеляційно стверджував, що внаслідок вибуху нібито загинула 21 особа; Позиція Києва. Офіційні представники української влади категорично заперечують будь-які удари по цивільному населенню чи освітній інфраструктурі;

Офіційні представники української влади категорично заперечують будь-які удари по цивільному населенню чи освітній інфраструктурі; Зведення Генерального штабу ЗСУ. Військове керівництво України офіційно повідомило, що у Старобільську високоточною зброєю було уражено виключно легітимну військову ціль — один із важливих штабів російського спеціалізованого підрозділу радіоелектронної розвідки «рубікон».

Луганщина – це Україна! Війна, окупація та руйнування відбувається на території України. Страждає Українська земля, історична пам’ять, культура, архітектура та населення України, тому будь-які заяви російських загарбників та багаторічно незмінного диктатора путіна дивують суспільство особливою цинічністю.

Загроза «системних ударів» по Києву та застереження Зеленського

Попри спростування фейків рф, військова небезпека для тилових регіонів України залишається вкрай високою. Офіційна москва вже оголосила, що з огляду на події на Луганщині, російська армія планує розпочати серію так званих «системних послідовних ударів» безпосередньо по Києву.

Подібна риторика свідчить про наміри ворога здійснити черговий масований наліт найближчим часом. Про високу ймовірність такого повітряного нападу та необхідність максимальної готовності систем протиповітряної оборони і цивільного населення раніше офіційно попереджав і шостий президент України В.О. Зеленський. Сили оборони перебувають у стані підвищеної готовності.