Свириденко прибула з офіційним візитом до Литви та Латвії

Фото: Офіційний канал новин і важливих повідомлень від Премʼєр-міністерки. / Telegram / 01.06.2026

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко на чолі представницької урядової делегації офіційно прибула до столиці Литви — міста Вільнюса. Про це вона особисто повідомила у своєму офіційному Телеграм-каналі у понеділок, 1 червня. Українська сторона розраховує на швидкий перехід від протокольних зустрічей до практичного впровадження нових технологічних проєктів.

📢 «Рада бути в країні, де не треба пояснювати за що і за кого ми воюємо. А можна одразу починати з розмови про те, як нам разом стати сильніше. Прем’єр-міністерко Литовської Республіки Інго Ругінене, дякую за теплу зустріч», – написала очільниця українського уряду.

Переговори у Латвії та розширення візиту

Паралельно з литовським треком, українська делегація планує провести серію важливих зустрічей у сусідній балтійській столиці. Програма візиту є максимально насиченою та розрахована на кілька днів.

За інформацією авторитетного балтійського видання Delfi, Юлія Свириденко протягом 1–2 червня перебуватиме з офіційним робочим візитом у Латвії.

За офіційними даними, які оприлюднила латвійська Державна канцелярія, графік зустрічей передбачає:

  • Міжурядові переговори. Вже сьогодні в рамках візиту відбудеться зустріч з новим прем’єр-міністром Латвії Андрісом Кулбергсом;
  • Робота делегацій. Переговори пройдуть за широкої участі профільних міністрів та технічних експертів з обох сторін;
  • Економічний трек. Сторони обговорять розширення транзитних маршрутів та логістичних ланцюжків;
  • Безпековий блок. Координація дій напередодні великих міжнародних самітів євроатлантичної спільноти.
Травнева дронова угода та розвиток військових технологій

Нинішні візити є логічним продовженням системної співпраці у військово-технічній сфері, яка активізувалася наприкінці весни. Поглиблення взаємодії у сфері високих технологій країн Балтії є вагомим чинником протидії сучасним гібридним та повітряним загрозам.

Варто нагадати, що у травні Україна і Литва офіційно підписали масштабну дронову угоду. Цей стратегічний документ вивів кооперацію двох держав на принципово новий інституційний рівень. Згідно з досягнутими та зафіксованими домовленостями, спеціалізована українська військова експертна команда безпосередньо працюватиме на території Литви. Головне завдання наших фахівців полягатиме у створенні, тестуванні та масштабуванні необхідних сучасних безпекових спроможностей, а також у передачі реального бойового досвіду литовським колегам для захисту східного флангу НАТО.

👉 Також раніше стало відомо, що Литва виділяє 15 млн євро інвестицій на зміцнення системи реабілітації та модернізацію медичної інфраструктури в Україні. Про це повідомили в Central Project Management Agency (CPVA)яке реалізує відповідну програму.

