Дрон по житловому будинку Румунії: як Захід реагує на загрози рф

Денис Молотов
Фото: наслідки влучання ударного БпЛА у багатоповерхівку в Румунії.

Повітряний терор російської федерації проти України дедалі частіше виходить за межі зони бойових дій, створюючи безпосередні безпекові загрози для суверенних європейських держав. Черговий інцидент із порушенням повітряного простору Північноатлантичного альянсу (НАТО) викликав жорстку реакцію провідних західних столиць.

НАТО та Євросоюз готують рішучу відповідь на “безрозсудні” дії москви. Про це офіційно заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль, коментуючи інцидент з ударом, ймовірно, російського ударного дрона по цивільному житловому будинку в румунському місті Галац, повідомляє авторитетне німецьке видання BILD.

Німецький урядовець дав чіткий сигнал кремлю щодо непохитності колективної оборони західного світу.

📢 «Нас не вдасться ні залякати, ні розколоти. Ми дамо на ці дії росії спільну відповідь. Вся наша солідарність – з нашим союзником НАТО і партнером ЄС, Румунією», – сказав Вадефуль під час свого офіційного візиту до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку.

Загроза безпеці громадян Європи

За словами глави німецького зовнішньополітичного відомства, цей надзвичайний випадок є наочною демонстрацією того, що безрозсудні та неконтрольовані воєнні кроки рф наразі напряму загрожують безпеці мирних громадян по всій території Європи.

Західна дипломатія наголошує на зміні підходів до охорони власних кордонів:

  • Підвищення пильності. Постійний моніторинг повітряного простору стає головним завданням прикордонних країн Альянсу;
  • Посилення оборони. Європейські держави планують прискорити розгортання додаткових комплексів ППО та ПРО на східному фланзі;
  • Безперервна підтримка. Партнери продовжать надавати фінансову та технічну допомогу Україні для стримування агресії.

📢 «Пильність – ціна свободи. Цей старий девіз НАТО сьогодні набуває нового сенсу», – зауважив Йоханн Вадефуль, наголосивши на важливості консолідації зусиль.

Деталі удару по Галацу та цинічні погрози кремля

Міжнародний скандал розгорівся після подій наприкінці цього робочого тижня. Як відомо, у ніч проти п’ятниці, 29 травня, під час чергової масованої російської атаки на українську цивільну та портову інфраструктуру, один із випущених дронів-камікадзе перелетів річку Дунай та уразив 10-поверховий житловий будинок в румунському місті Галац.

Внаслідок потужного вибуху та руйнування будівельних конструкцій поранення та травми отримали двоє місцевих мешканців, а десятки родин були терміново евакуйовані екстреними службами.

Замість офіційних вибачень чи спроб розслідувати інцидент, військово-політичне керівництво рф виступило із відкритими погрозами європейській спільноті. Зокрема, заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв публічно заявив, що такі вибухи та інциденти на території Європейського Союзу “триватимуть і надалі”. Подібна риторика москви лише підтверджує наміри кремля продовжувати свідому ескалацію та шантаж європейських країн.

