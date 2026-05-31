«Пліч-о-пліч»: як на базі координаційних центрів Луганщини допомагають жителям Щастя

Процес адаптації внутрішньо переміщених осіб у приймаючих регіонах України потребує системної взаємодії між релокованими органами влади, місцевими громадами та міжнародними донорами. Створення розгалуженої мережі хабів дозволяє розв’язувати проблеми переселенців комплексно. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

В межах масштабного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Щастинська міська військова адміністрація на сьогодні має 23 партнерські угоди, з яких 10 активно працюють і дають реальні практичні результати для людей.

Як розповідає виконуюча обов’язки начальника Щастинської МВА Вікторія Гаруст, ця планова робота спрямована на забезпечення всебічної підтримки жителів Луганщини — від закриття базових побутових потреб до створення нових можливостей для професійного розвитку.

📢 «Йдеться про поєднання кількох ключових складових: соціальної підтримки та правового захисту, доступу до якісних послуг і інформації, а також створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади», – наголошує посадовиця.

Соціальна, правова та культурна підтримка ВПО у Луцьку

Одним із головних майданчиків для реалізації підписаних угод стала Волинь. Щомісяця разом із Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області організовуються виїзні консультації для ВПО на базі діючих координаційних центрів Луганщини в місті Луцьк.

У сталому партнерстві з відомим благодійним фондом «Право на захист» переселенцям надається безкоштовна юридична допомога — цього року фахівці вже провели 12 профільних консультацій. У лютому відбулася важлива зустріч на тему «Безкоштовні медичні послуги. Доступні ліки» у форматі відкритого діалогу, де учасники ставили запитання та отримували індивідуальні роз’яснення.

Своїм практичним досвідом взаємодії з хабом поділилися безпосередні отримувачі послуг.

📢 «Я довго не могла розібратися, як отримати пільгові ліки для дитини», – розповідає Олена, переселенка з Щастинської громади, яка нині мешкає в Луцьку. На зустрічі у Координаційному центрі фахівці не просто розповіли про процедуру, а допомогли зібрати документи. – «Зараз я спокійна – знаю, куди звертатися і на що розраховувати. Дуже дякую за таку підтримку».

Окрім правової допомоги, у волинському осередку координаційних центрів Луганщини організовано додаткові побутові та культурні сервіси:

На базі штабу працюють перукарі — учні Луцького центру професійно-технічної освіти, які абсолютно безоплатно надають послуги для переселенців; Просвітницька робота. Розвивається співпраця з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва, де для родин ВПО регулярно проводяться пізнавально-розважальні заходи, ігрові сесії та творчі майстер-класи;

Розвивається співпраця з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва, де для родин ВПО регулярно проводяться пізнавально-розважальні заходи, ігрові сесії та творчі майстер-класи; Культурна інтеграція. Налагоджено взаємодію з Волинським академічним обласним українським музично-драматичним театром імені Тараса Шевченка, завдяки чому переселенці мають можливість безкоштовно відвідувати вистави.

Працевлаштування: програми, консультації та навчання у 2026 році

Напрям забезпечення зайнятості та економічної самостійності ВПО визначено керівництвом громади як один із найбільш пріоритетних. У тісній співпраці з Луцькою філією Волинського обласного центру зайнятості та Луганським обласним центром зайнятості проводяться регулярні інформаційні та навчальні заходи.

Протягом 2026 року представниками Луцької філії було успішно проведено серію онлайн-зустрічей на теми: «Презентація послуг державної служби зайнятості» та «Нові можливості для ветеранів і їхніх родин». Фахівці детально представили актуальні інструменти підтримки, серед яких — офіційне працевлаштування, отримання ваучерів на перенавчання, а також участь у державних грантових програмах для започаткування власної справи.

Своєю чергою, Луганським обласним центром зайнятості проведено дві онлайн-зустрічі щодо програм Державної служби зайнятості, у тому числі для демобілізованих ветеранів. У цих вебінарах взяли участь близько 30 жителів Щастинської громади. Окремим довгостроковим інструментом виступає спеціальна Програма працевлаштування внутрішньо переміщених осіб Щастинської міської територіальної громади, розрахована на 2025–2026 роки.

Адміністративні послуги та допомога з Реєстром збитків

Завдяки прямій співпраці з іншими військовими адміністраціями Луганської області, фахівці ЦНАП Щастинської МВА здійснюють регулярні моніторингові прийоми на базі великих гуманітарних хабів у Сіверськодонецькій, Кремінській та Гірській громадах. Окрім видачі базових витягів та довідок, значна увага приділяється консультаційній роботі: актуалізації даних у Реєстрі територіальної громади та роз’ясненням щодо цифрових державних сервісів.

Важливим та затребуваним напрямом є підтримка громадян у питанні поданні офіційних заяв до міжнародного Реєстру збитків для України. Для цього проводяться групові зустрічі, під час яких детально роз’яснюється, хто має право подати заяву, які категорії стосуються зруйнованого житла та як уникнути типових помилок під час завантаження документів у систему «Дія». Зокрема, на базі гуманітарного штабу Гірської МВА в Полтаві спільно з фахівцями Айдарської громади проведено тематичну інформаційно-консультаційну зустріч.

Загалом за підсумками 2025 року офіційні результати роботи відділу ЦНАП виглядають солідно:

1269 осіб успішно отримали фахові індивідуальні консультації; 1044 мешканців громади змогли актуалізувати свої персональні дані; 498 адміністративних послуг було надано безпосередньо на базі хабів; 142 особам надано повну технічну та правову допомогу щодо правильного подання заяв до міжнародного Реєстру збитків.

Партнерство в межах «Пліч-о-пліч» із Добротвірською громадою

У межах однойменного національного проєкту Щастинська громада активно розвиває співпрацю з Добротвірською громадою Львівської області. Це партнерство орієнтоване на взаємну підтримку, обмін досвідом управління та реалізацію спільних молодіжних ініціатив. Зокрема, на травень-червень 2026 року сторонами заплановано проведення серії спільних онлайн-заходів для дітей та молоді, серед яких — інтелектуальні вікторини та творчі майстерні, що сприятимуть швидкій інтеграції підростаючого покоління.

Стратегічне значення розбудови такої мережі взаємодії чітко окреслює керівництво релокованої громади.

📢 «Партнерства – це підтримка, надійність, майбутнє. Це реальна практична допомога нашим жителям, це інтеграція і обмін досвідом, це нові можливості для наших людей. Ми співпрацюємо для того, щоб кожен житель Луганщини відчував увагу, турботу і мав перспективу. Коли людина знає, куди звернутися за допомогою, де отримати консультацію або роботу, вона перестає почуватися самотньою. Саме таку систему ми будуємо – разом із нашими партнерами, пліч-о-пліч», – наголошує виконуюча обов’язки начальника Щастинської МВА Вікторія Гаруст.

Щастинська громада наочно демонструє комплексний та системний підхід до підтримки своїх мешканців в умовах релокації. Наявність 23 партнерств, 10 активних напрямів щоденної співпраці та сотні наданих реальних послуг доводять, що завдяки координаційним центрам Луганщини люди отримують надійну опору та реальну можливість швидше адаптуватися до умов нового життя.

