рф створює аналог системи супутникового інтернету Starlink

Військово-промисловий комплекс на росії спільно з приватними технологічними компаніями намагається подолати критичну залежність від західних каналів передачі даних. Головним вектором розвитку для москви стало створення власної низькоорбітальної космічної мережі, яка могла б забезпечити зв’язок у зоні бойових дій.

Росіяни намагаються створити власний аналог системи супутникового інтернету «Starlink», і вже вивели на орбіту перші 16 супутників «Рассвет», які начебто працюють у тестовому режимі. Однак наразі немає офіційних підтверджень їхнього реального військового застосування на фронті. Про це у неділю, 31 травня, повідомив відомий військовий аналітик та радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

📢 «росія розуміє важливість системи швидкісної передачі даних через супутники на низькій орбіті, і було б нерозумно думати, що вони не займатимуться цим напрямком. Питання лише в термінах», – підкреслив фахівець.

Проєкт «Бюро 1440»: плани кремля та технічні обмеження

За словами Бескрестнова, росія наразі активно тестує власну цивільно-військову систему супутникового інтернету в межах амбітного проєкту «Бюро 1440». Перший практичний крок уже зроблено — на низьку навколоземну орбіту виведено 16 космічних апаратів серії «Рассвет».

Проте для створення повноцінного замінника американських технологій росіянам доведеться пройти тривалий шлях масштабування:

Поріг стабільності.

Щоб передача даних через термінали була постійною, безперервною і стабільною, ворогу потрібно одночасно запустити мінімум 200–250 супутників; Стратегічні плани. У планах москви на найближчі роки задекларовано запуск 300 апаратів першої хвилі, а згодом — розширення угруповання ще на 700 супутників;

📢 «Коли і скільки запустять насправді, подивимося. Терміни та плани постійно змінюються», — скептично зазначає радник міністра оборони.

Чи є загроза військового застосування супутників «Рассвет»?

На нинішньому етапі випробувань підтверджених ознак використання російської системи супутникового інтернету під час планування чи ведення бойових дій не зафіксовано. Проте аналітики прораховують потенційні загрози та гіпотетичні сценарії використання ворогом навіть обмеженого космічного ресурсу.

📢 «Чи можуть наявні супутники вже використовуватися проти нас у військових цілях? Теоретично – так. Супутник може забезпечити швидкісну передачу даних протягом 6–10 хвилин, пролітаючи над нами. Вони пролітають приблизно раз на добу», – пояснив Сергій Бескрестнов.

Теоретично російські інженери здатні вже зараз встановити експериментальні супутникові інтернет-термінали на ударні безпілотники типу “шахед” і заздалегідь розрахувати маршрут та час атаки під короткі хвилини прольоту власних супутників.

📢 «Але я вважаю, що це занадто складно з організаційної точки зору, і поки на орбіті не буде достатньої кількості супутників для стабільного зв’язку, військового застосування не буде. Якщо почнеться військове застосування супутників “Рассвет”, то ми зафіксуємо це за трафіком із супутників, за розвідданими або за трофеями. Залежно від того, яке буде застосування», – заспокоїв Сергій Флеш.

Питання контрзаходів та українська супутникова програма

Коментуючи потенційні заходи радіоелектронної чи фізичної протидії супутникам «Рассвет», Бескрестнов відверто визнав, що у світі наразі не існує стовідсотково адекватних та простих контрзаходів проти масових низькоорбітальних угруповань. Як приклад він навів безпорадність самого агресора.

📢 «Чи змогла росія зі своїм науковим і технологічним потенціалом за 4 роки щось зробити зі “Старлінками”? Не змогла. Тому я думаю, що й ми нічого не зможемо коли супутників буде дуже багато, але деякі підступні задуми у мене є», — заінтригував експерт, додавши, що випробовувати українські розробки на практиці зараз ще занадто рано через малу кількість цілей.

Варто нагадати, що перші кроки рф у цьому напрямку зафіксували військові аналітики. Офіційна інформація від профільного агентства Defence Express щодо запуску важкою ракетою-носієм «Союз-2.1б» першої партії з 16 супутників угруповання «Рассвет» з’явилася ще 24 березня. Це угруповання покликане створити суверенну супутникову мережу зв’язку, оскільки після початку повномасштабного вторгнення росіяни повністю втратили можливість легального доступу до «Starlink».

Паралельно Україна також розпочала розгортання власної супутникової мережі для потреб оборони. Протягом цього року на орбіту було успішно виведено перші два українські супутники, які вже допомагають Силам оборони виконувати завдання.

