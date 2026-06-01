Атака на Одещину: ворожий дрон пошкодив пологове відділення

Окупаційні російські війська вранці 1 червня поцілили дроном у пологове відділення міської лікарні у Білгород-Дністровському, де на момент вибуху перебувало шість породіль. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

На місці влучання невідкладно розпочалися першочергові аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, до ліквідації наслідків залучені міські комунальні служби.

Наслідки ранкового прильоту та стан пацієнток

За даними ОВА, ворожий безпілотник вибухнув безпосередньо на території медичного містечка, завдавши значних руйнувань кільком корпусам закладу. Головний удар припав на корпус, де перебували найменші пацієнти.

📢 «Цього ранку ворог завдав чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі півдня Одещини. В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. У медзакладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон. У відділенні перебували 6 породіль із немовлятами, одна жінка – при пологах. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали. Тривають роботи з ліквідації наслідків», – написав очільник ОВА.

Системне нищення українських пологових будинків

Цей ранковий напад на пологове відділення міської лікарні у Білгород-Дністровському не є поодиноким випадком, а вкладається у системну лінію дій окупантів щодо руйнування української системи охорони здоров’я.

Березень 2026 року. Внаслідок масованого російського обстрілу зазнав пошкоджень та руйнувань єдиний на всю підконтрольну територію Донеччини діючий пологовий будинок;

Лютий 2026 року. Через аналогічний нічний російський удар безпілотниками по пологовому будинку у місті Запоріжжя важкі травми та осколкові поранення отримали три жінки.

Наразі правоохоронні органи вже розпочали фіксацію речових доказів та уламків безпілотника у Білгород-Дністровському для відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

👉 Також нагадаємо, що протягом кількох нічних хвиль атак ворог застосував значну кількість ударних безпілотних літальних апаратів типу «шахед» по Одесі та району.