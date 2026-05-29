Президент Польщі Навроцький запропонував позбавити Зеленського Ордена Білого Орла

Польща була і стабільно залишається одним із найближчих та стратегічно найважливіших союзників України у боротьбі проти російської військової агресії. Мільйони українських громадян добре пам’ятають безпрецедентну підтримку з боку польського народу. Громадяни сусідньої держави з перших днів повномасштабного вторгнення відкрили свої домівки для біженців, організовували гуманітарну допомогу та послідовно підтримували нашу державу на міжнародній арені.

Саме тому особливий резонанс у суспільстві та дипломатичних колах викликала теперішня ініціатива новообраного президента Польщі Кароля Навроцького. Посадовець виступив із пропозицією щодо позбавлення шостого президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Ця відзнака офіційно є найвищою державною нагородою Польщі. Інформацію про це повідомило видання Радіо Свобода в п’ятницю, 29 травня.

Передісторія нагородження та суть нинішніх претензій

Церемонія нагородження відбулася кілька років тому під час офіційного дипломатичного візиту. У 2023 році Володимир Зеленський, отримуючи цю почесну відзнаку безпосередньо з рук тодішнього президента Анджея Дуди, зробив важливу заяву. Український лідер окремо наголосив, що приймає цю високу нагороду не як особисту політичну відзнаку. Він отримав її від імені всього українського народу та українського війська, яке стримує агресію.

Офіційною підставою для нинішніх гучних заяв Кароля Навроцького стала назва одного з діючих підрозділів Збройних Сил України. Ця військова назва містить у собі історичну згадку про Українську повстанську армію (УПА).

Проте міжнародні експерти зазначають, що під час аналізу ситуації варто пам’ятати про первинні мотиви нагородження:

Орден вручався не за окремі поточні рішення органів військового управління;

Приводом не були суто символічні чи історичні назви конкретних військових формувань;

Нагорода стала знаком офіційного визнання багаторічної боротьби українців за свободу;

Відзнака маркувала захист незалежності та спільних європейських цінностей.

ℹ️ 26 травня 2026 року шостий президент України В.О. Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». Як мовиться в документі, це зробили «з метою відновлення історичних традицій національного війська, зважаючи на зразкове виконання покладених завдань під час захисту територіальної цілісності й незалежності України».

Політичні заяви керівництва Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook, що запропонував розглянути питання про позбавлення українського президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Це питання буде ним внесено до порядку денного засідання капітули ордена Білого Орла 8 червня.

📢 «Оскільки президент Зеленський довів, що Україна під ментальним поглядом прославлення бандитів, вбивць з УПА не є готова до того, щоб бути частиною європейської родини. Бо в європейській родині, бандитів вбивць, які вбивали дітей, жінок, поляків не можна прославляти. Я з великим сумом це сприйняв», – заявив польський президент, історик за фахом Кароль Навроцький, який очолював польський Інститут національної пам’яті до серпня 2025 року.

Через рішення шостого президента України В.О. Зеленського колишній президент Польщі Лех Валенса зняв синьо-жовтий значок з сорочки. Він написав у Facebook:

📢 «Президент України, відзначаючи бандитів з УПА, образив мене і всіх наших убитих співвітчизників. У зв’язку з цим я публічно зняв український прапор із грудей. Українському народу й надалі допомагатиму в боротьбі з совєтами. Президенту Зеленському відмовляю у підтримці!»

Важливість солідарності на тлі глобальної війни

Сьогодні, коли українські військовослужбовці безпосередньо стримують найбільшу повномасштабну війну в Європі з часів Другої світової війни, єдність союзників є критичною. Фахівці наголошують, що в цей період особливо важливо максимально уникати будь-яких кроків, які здатні штучно створювати нові лінії напруги між двома дружніми народами.

На чисельних військових меморіалах України поруч із державними синьо-жовтими прапорами сьогодні майорять і польські прапори. Вони встановлені на могилах добровольців, які добровільно приїхали та віддали власні життя за нашу спільну свободу. Ця реальна спільна історія солідарності та щоденної підтримки є значно важливішою за будь-які поточні політичні дискусії навколо окремих символів чи назв підрозділів.

Українці чітко пам’ятають усіх, хто опинився поруч у найскладніші та найкритичніші часи новітньої історії. Так само в історичній пам’яті суспільства назавжди залишаються і конкретні рішення діючих політиків.

Саме тому сьогодні у двосторонніх відносинах особливо потрібні виваженість, взаємна повага та чітке розуміння того, що безпека України й безпека всієї Європи залишаються нерозривно пов’язаними між собою.

Орден Білого Орла – найдавніша і найвища державна нагорода Польщі, який був заснований королем Августом II Сильним 1 листопада 1705 року. Вручається за видатні цивільні та військові заслуги перед польською державою. Цією відзнакою нагороджуються видатні і високопоставлені представники іноземних держав. Володимир Зеленський отримав орден 5 квітня 2023 року від тодішнього президента Анджея Дуди на знак визнання видатних заслуг у поглибленні дружніх і всебічних відносин між Польщею та Україною, за розвиток співпраці в ім’я демократії, миру й безпеки у Європі, непохитність у захисті невід’ємних прав людини.