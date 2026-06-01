36 випускників Луганського військового ліцею вступають до військових вишів

Розвиток системи військової освіти та виховання вмотивованого офіцерського корпусу є однією з головних запорук довгострокової безпеки держави. Навіть в умовах релокації та втрати рідних стін, військовий ліцей Луганської області продовжує демонструвати унікальні показники виховання молоді, яка обирає захист Батьківщини своєю професією. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в понеділок 1 червня.

Усі 36 випускників та випускниць Луганського обласного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою офіційно попрощалися зі своїми партами, вчителями та друзями. Попереду на них чекає доросле життя, сповнене нових викликів та складних рішень, адже кожен із них без винятку планує вступити до військових вишів країни.

Церемонія прощання із прапором закладу стала символом незламності та безперервності традицій українського воїнства.

Звернення Олексія Харченка та міжнародна підтримка

Зі словами напуття та глибокої вдячності до випускників звернулося керівництво Луганської обласної військової адміністрації, відзначивши високу громадянську позицію ліцеїстів.

Очільник Луганщини Олексій Харченко наголосив на важливості вибору, який зробили юнаки та дівчата у цей історичний період.

📢 «Сьогодні сотні випускників ліцею героїчно несуть службу у Збройних Силах України. Тепер ви з гідністю переймаєте цю естафету, зробивши усвідомлений вибір на користь військової справи у найскладніші для держави часи. Пишаємось, що кожен із вас, без виключення, став кандидатом для вступу у вищі заклади військової освіти України», – звернувся до вже колишніх ліцеїстів Олексій Харченко.

Посадовець окремо подякував керівництву, офіцерам-вихователям та педагогічним працівникам закладу за збереження високих освітніх стандартів в умовах евакуації. Також, за багаторічною традицією, привітати випускників особисто прибув Почесний консул Литовської Республіки в Луганській області Робертас Габулас.

Символи сучасного спротиву

Атмосфера свята була по-військовому урочиста, але водночас по-сімейному тепла, з нотками суму за дитинством. Цей випуск є унікальним не лише за мотивацією, а й за своїм внутрішнім соціальним складом.

Офіційні статистичні дані 29-го випуску ліцею, який відбувся 31 травня:

Загальна чисельність. Свідоцтва про повну загальну середню освіту отримали 36 вихованців. Разом із хлопцями навчання успішно завершили чотири дівчини;

Свідоцтва про повну загальну середню освіту отримали 36 вихованців. Разом із хлопцями навчання успішно завершили чотири дівчини; Соціальний захист. 12 випускників мають офіційний статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а п’ять вихованців — це діти, позбавлені батьківського піклування;

12 випускників мають офіційний статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), а п’ять вихованців — це діти, позбавлені батьківського піклування; Родинний зв’язок. У 10 випускників батьки є безпосередніми учасниками бойових дій та чинними військовослужбовцями ЗСУ.

За сталою військовою традицією, випускники передали прапор ліцею першокурсникам. Завершилось урочисте шикування проходженням підрозділів урочистим маршем із виконанням ротної пісні «Червона калина», яка за роки повномасштабного вторгнення стала одним із головних символів сучасного українського спротиву.

Наступні етапи: НМТ та табірні збори першокурсників

Для випускників святкові дні швидко зміняться періодом інтенсивних іспитів. Попереду на них чекає складання Національного мультипредметного тесту (НМТ), а також профільні вступні випробування та складання нормативів із фізичної підготовки безпосередньо під час вступу до військових вишів України.

Паралельно продовжується навчальний процес і для молодшого покоління ліцеїстів. Для першокурсників уже з понеділка, 1 червня, офіційно починається інтенсивний військово-польовий табірний збір – важливий етап практичного вивчення предмета «Захист України».

Після успішного виконання всіх нормативів та заліків на полігоні, вихованці будуть офіційно переведені на другий, випускний курс навчання.

