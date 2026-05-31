ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Кремінська громада продовжує фінансову підтримку Захисників

Денис Молотов
Денис Молотов
Кремінська громада продовжує фінансову підтримку Захисників
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Кремінська міська військова адміністрація (МВА) продовжує фінансово підтримувати українських Захисників, ветеранів та їхні родини. У межах чергового етапу реалізації комплексної програми соціальної підтримки семеро мешканців громади одержали виплати на загальну суму 190 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Матеріальну допомогу та наявні бюджетні кошти розподілено відповідно до нагальних потреб і специфіки кожної окремої заяви.

📊 Цільовий розподіл коштів для військових та їхніх родин

Фінансова допомога була спрямована на закриття критично важливих потреб військовослужбовців на різних етапах служби та життєвих обставин.

Бюджетні кошти розподілили за такими основними напрямами:

  • Лікування та реабілітація. Двом українським військовослужбовцям виділили по 35 тисяч гривень на лікування та медичне відновлення після отриманих на фронті поранень;
  • Компенсація втрат. Родина одного загиблого оборонця отримає 50 тисяч гривень для часткової компенсації витрат, пов’язаних із похованням або перепохованням полеглого Героя;
  • Підтримка новобранців. Ще 60 тисяч гривень спрямують двом мешканцям громади, які були мобілізовані до лав Збройних Сил України протягом 2026 року;
  • Допомога дітям. Двоє чинних військових, які виховують неповнолітніх дітей віком до 17 років, одержать додаткову грошову підтримку на загальну суму 10 тисяч гривень.
Кремінська громада продовжує фінансову підтримку Захисників 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).
Контакти для отримання консультацій у громаді

Всебічна правова, соціальна та матеріальна підтримка оборонців України, щойно мобілізованих громадян, а також родин полеглих Героїв залишається одним із ключових і незмінних пріоритетів у щоденній роботі Кремінської громади. Наразі фінансування аналогічних програм закладено у місцевий бюджет на весь поточний рік.

Кремінська міська військова адміністрація закликає земляків вчасно користуватися своїми правами на отримання допомоги від громади.

☎️Дізнатися всі необхідні деталі, уточнити перелік документів та отримати вичерпну індивідуальну консультацію щодо умов оформлення матеріальної підтримки мешканці можуть за офіційним номером телефону «гарячої лінії»:

  • 099-091-91-16.

👉 Також нагадаємо, що Сіверськодонецька міська військова адміністрація (МВА) продовжує фінансову підтримку жителів громади, які захищають суверенітет України, а також членів їхніх родин. На потреби оборонців та сімей загиблих Героїв із місцевого бюджету спрямували черговий транш грошової допомоги.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп назвав умову для укладання угоди з Іраном

ВАЖЛИВО

Атака на Полтавський район: є руйнування та поранені

ВІЙНА

Чоловіка з малолітньою донькою годинами утримували в ТЦК Кропивницького – ЗМІ

СУСПІЛЬСТВО

Ворог здійснив 256 штурмів та запустив понад 5,3 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

У Броварах пройшов психологічний тренінг для ВПО з Луганщини

ЛУГАНЩИНА

У МЗС України відповіли на нові повітряні погрози кремля

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 77 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Як упаковка допомагає виділитися серед конкурентів

ТЕХНОЛОГІЇ

На Донеччині розслідують обставини смерті чоловіка після затримання ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Порожні пускові: чи може Україна закрити дефіцит ракет для Patriot

ПОДІЇ

Оголошено підозру очільнику фейкового мнс окупантів на Луганщині

КРИМІНАЛ

Іран може вивезти ядерні запаси до КНР в межах угоди з США – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Ворог здійснив понад 220 атак та запустив 5,5 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Викрито 13 зрадників на Луганщині: підозри псевдодепутатам «лнр»

КРИМІНАЛ

У Румунії безпілотник влучив у житловий будинок: є постраждалі

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип