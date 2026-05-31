Кремінська громада продовжує фінансову підтримку Захисників

Кремінська міська військова адміністрація (МВА) продовжує фінансово підтримувати українських Захисників, ветеранів та їхні родини. У межах чергового етапу реалізації комплексної програми соціальної підтримки семеро мешканців громади одержали виплати на загальну суму 190 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Матеріальну допомогу та наявні бюджетні кошти розподілено відповідно до нагальних потреб і специфіки кожної окремої заяви.

📊 Цільовий розподіл коштів для військових та їхніх родин

Фінансова допомога була спрямована на закриття критично важливих потреб військовослужбовців на різних етапах служби та життєвих обставин.

Бюджетні кошти розподілили за такими основними напрямами:

Лікування та реабілітація. Двом українським військовослужбовцям виділили по 35 тисяч гривень на лікування та медичне відновлення після отриманих на фронті поранень;

Родина одного загиблого оборонця отримає 50 тисяч гривень для часткової компенсації витрат, пов'язаних із похованням або перепохованням полеглого Героя;

Ще 60 тисяч гривень спрямують двом мешканцям громади, які були мобілізовані до лав Збройних Сил України протягом 2026 року;

Двоє чинних військових, які виховують неповнолітніх дітей віком до 17 років, одержать додаткову грошову підтримку на загальну суму 10 тисяч гривень.

Контакти для отримання консультацій у громаді

Всебічна правова, соціальна та матеріальна підтримка оборонців України, щойно мобілізованих громадян, а також родин полеглих Героїв залишається одним із ключових і незмінних пріоритетів у щоденній роботі Кремінської громади. Наразі фінансування аналогічних програм закладено у місцевий бюджет на весь поточний рік.

Кремінська міська військова адміністрація закликає земляків вчасно користуватися своїми правами на отримання допомоги від громади.

☎️Дізнатися всі необхідні деталі, уточнити перелік документів та отримати вичерпну індивідуальну консультацію щодо умов оформлення матеріальної підтримки мешканці можуть за офіційним номером телефону «гарячої лінії»:

099-091-91-16.

