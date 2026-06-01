Дрони рф атакували Одесу: пошкоджено будинки, є постраждалі

Окупаційні російські війська не припиняють здійснювати системний повітряний терор проти цивільного населення та критичної інфраструктури південних регіонів України. Протягом кількох нічних хвиль атак ворог застосував значну кількість ударних безпілотних літальних апаратів типу «шахед» по Одесі та району.

В Одесі під час вечірніх атак в неділю, 31 травня, та протягом ночі ворожі БпЛА влучили у дев’ятиповерховий житловий будинок. Про це повідомили представники місцевої військової адміністрації та екстрені служби міста.

Внаслідок перших ударів виникло сильне загоряння на нижніх поверхах будівлі. На місце події оперативно виїхали всі відповідні міські служби та комунальники.

📢 «Внаслідок влучання ворожого БпЛА у дев’ятиповерхівку, частково зруйновано перший та другий поверхи. Пошкоджено фасад будівлі та балкони. Пожежу локалізовано. Також сталося загоряння нежитлової двоповерхової будівлі. Станом на зараз відомо про одного постраждалого. Необхідну допомогу йому надали на місці. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Всі відповідні служби на місцях», – додав Лисак.

1 з 12

Динаміка ліквідації та остання інформація про постраждалих

Інформація про наслідки ворожих влучань та кількість травмованих громадян оновлювалася лікарями та правоохоронцями кілька разів протягом усього ранку.

Етапи фіксації наслідків нічної атаки на місто:

Перші хвилини. Стало відомо про часткове руйнування першого та другого поверхів дев’ятиповерхівки, пошкодження фасаду та балконів. Повідомлялося про одного пораненого;

Стало відомо про часткове руйнування першого та другого поверхів дев’ятиповерхівки, пошкодження фасаду та балконів. Повідомлялося про одного пораненого; Стан на 7:00. Кількість постраждалих зросла до п’яти людей через виявлення нових руйнувань в інших районах міста. Двох громадян госпіталізували, двоє отримали допомогу на місці, ще один мешканець від госпіталізації відмовився. На той момент було зафіксовано пошкодження 82 вікон у будинках;

Кількість постраждалих зросла до п’яти людей через виявлення нових руйнувань в інших районах міста. Двох громадян госпіталізували, двоє отримали допомогу на місці, ще один мешканець від госпіталізації відмовився. На той момент було зафіксовано пошкодження 82 вікон у будинках; Останні дані. Наразі офіційно підтверджено, що внаслідок нічної атаки на Одесу загалом постраждали 7 осіб. Одна людина перебуває у лікарні під наглядом медиків, іншим травмованим надали необхідну допомогу амбулаторно.

Наразі у постраждалих районах триває активне розчищення постраждалих територій від уламків бетону та скла. Працівники комунальних підприємств оперативно закривають пошкоджені віконні отвори щільною плівкою та міцними OSB-плитами.

1 з 7

Звіт ДСНС: масштабні пожежі та руйнування інфраструктури

Детальний звіт про перебіг ліквідації масштабних загорянь оприлюднило регіональне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальникам довелося працювати в умовах постійної небезпеки повторних ударів.

📢 «росія вночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено фасад та балкони з 1-го по 4-й поверхи 9-поверхівки. В будівлі вибито скління. 2 людини постраждали, 1 людину врятовано. Через влучання зазнали значних руйнувань з подальшим загорянням одно- та двоповерхові житлові будинки. Вогнем знищено три припарковані автівки та пошкоджено лінію теплотраси. Також горіла складська будівля з харчовим обладнанням, ангар із пшеницею, пошкоджено приміщення адміністративної будівлі. Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги», – зазначили в ДСНС.

До ліквідації наслідків російського нальоту від ДСНС залучалось 92 рятувальники та 21 одиниця спеціальної пожежної техніки. Окрему вагому допомогу надавали волонтери від Асоціації добровільних пожежних Україн у складі 7 осіб та 2 одиниць техніки.

1 з 13

Робота оперативних штабів та програма «єВідновлення»

У постраждалих районах міста влада оперативно розгорнула мобільні оперативні штаби. Там мешканці постраждалих квартир можуть отримати гарячу їжу, психологічну підтримку та фахові юридичні консультації.

Спеціалісти штабів безперервно приймають офіційні заяви від власників пошкодженого житла на отримання матеріальної допомоги за державною програмою «єВідновлення», а також на виділення цільових коштів із міського бюджету для проведення капітальних ремонтів.

Цей удар став продовженням цілеспрямованих нападів на Одещину. Нагадаємо, раніше у суботу увечері російські дрони також активно атакували цивільну інфраструктуру Одеського району. А кількома днями раніше, 27 травня, інший російський дрон поцілив безпосередньо у торговельний центр, пошкодивши житлові будинки та спаливши приватні автомобілі на парковці.

Регіон залишається під підвищеною загрозою нових повітряних ударів.

👉 Також за минулу добу на фронті відбулося 276 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському та Гуляйпільському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ.