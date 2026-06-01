Через вибух на Дніпропетровщині загинув старший лейтенант поліції

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Покровській сільській громаді Дніпропетровської області внаслідок вибуху загинув правоохоронець, його колега та ще двоє цивільних громадян зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Про це повідомила пресслужба обласної поліції в понеділок, 1 червня.

На місці події наразі працюють вибухотехнічні служби, криміналісти та слідчо-оперативна група.

Обставини та наслідки вибуху в Нікопольському районі

За попередніми даними правоохоронного відомства, інцидент стався поблизу житлового сектору, де поліцейські виконували свої завдання.

📢 «Старший лейтенант поліції загинув сьогодні вдень під час виконання службових обов’язків унаслідок вибуху поблизу приватного домоволодіння у Покровській сільській громаді Нікопольського району», – йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Дніпропетровської області / 01.06.2026

Вибухова хвиля та уламки завдали значних пошкоджень навколишній інфраструктурі та транспорту:

  • Поранення колеги. Тілесні ушкодження дістав ще один поліцейський, який перебував поруч у складі наряду;
  • Постраждалі цивільні. Поранення отримали двоє цивільних чоловіків, які знаходилися неподалік епіцентру вибуху;
  • Пошкодження майна. Суттєвих пошкоджень зазнав службовий автомобіль поліції та конструкції приватного домоволодіння.
ℹ️ Відомості про загиблого офіцера Богдана Монахова

Загиблому поліцейському офіцерові громади Богдану Монахову було 27 років. Попри молодий вік, він майже шість років свого життя віддав служінню українському народові в лавах поліції. Свій професійний шлях офіцер розпочинав як дільничний інспектор у Томаківському відділенні поліції.

У 2025 році Богдан Монахов пройшов відбірковий конкурс, спеціальну підготовку та обійняв відповідальну посаду поліцейського офіцера громади.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня троє правоохоронців отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок цілеспрямованої атаки російського FPV-дрона по службовому автомобілю поліції у місті Херсон.

Головне управління Національної поліції висловлює щирі співчуття родині, близьким та друзям загиблого Богдана Монахова.

