Викрито мешканців Київщини, які фінансували окупантів на Луганщині

Служба безпеки України продовжує системно викривати та блокувати фінансово-економічні канали, які забезпечують життєдіяльність самопроголошених органів влади на загарбаних територіях. Правоохоронці ліквідували приховану схему, організатори якої намагалися поєднувати життя у столиці України з комерційною діяльністю під прапором країни-агресора.

Служба безпеки викрила трьох мешканців Києва та області, які повноцінно вели бізнес на території Луганщини та фінансували окупаційну адміністрацію рф. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Серед затриманих осіб у ході спецоперації — подружжя, яке є офіційними співвласниками двох підприємств, а також їхня довірена бухгалтерка. Зафіксовано, що компанії фігурантів спеціалізувалися на гуртовій та роздрібній торгівлі продуктами харчування, алкогольними напоями, а також на наданні в оренду комерційної нерухомості.

Дистанційне керування мережею в Луганську та податки для рф

За офіційними матеріалами слідства, починаючи з 2023 року, обидві комерційні компанії були перереєстровані за чинним законодавством рф. Вони здійснювали регулярну господарську діяльність у повній взаємодії з представниками окупаційних органів влади.

Механізм роботи бізнес-схеми виглядав так:

Локація організаторів. Безпосередньо проживаючи у комфортабельних будинках у столичному регіоні, власники дистанційно керували розгалуженою мережею магазинів у Луганську;

Роль бухгалтерки. Через фінансову працівницю комерсанти координували дії своїх довірених осіб на захоплених територіях;

Фінансова звітність. Фігуранти регулярно отримували цифрову фінансову звітність про реальні прибутки та особисто контролювали сплату податкових зборів до бюджету держави-агресора.

Крім того, для підтримки максимальної лояльності з боку загарбників та безперешкодного ведення бізнесу на території Луганщини, підозрювані регулярно перераховували значні кошти на рахунки однієї з незаконних «силових» структур на Луганщині, створених окупантами.

Результати обшуків, підозра та арешт майна

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів у Києві та Київській області правоохоронці вилучили:

Великі суми готівкових коштів у різних валютах; Комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності; Фінансово-господарську документацію, що повністю підтверджує ведення бізнесу на території Луганщини.

На підставі зібраного масиву доказів усім трьом затриманим офіційно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Суд уже розглянув клопотання прокурорів та обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Також у межах кримінального провадження судом накладено арешт на три автомобілі преміум-класу та інше рухоме і нерухоме майно фігурантів для забезпечення майбутньої конфіскації.

Комплексні контррозвідувальні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з колегами з ГУ СБУ в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

