Діти ВПО окупованих з 2014 року громад Луганщини вирушили на оздоровлення

Підтримка родин із тимчасово окупованих територій України, зокрема тих громад, які перебувають під контролем агресора ще з 2014 року, залишається важливим вектором соціальної політики держави. Забезпечення психологічної реабілітації та безпечного відпочинку підростаючого покоління в екологічно чистих регіонах країни допомагає мінімізувати наслідки стресу. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у понеділок, 1 червня.

Діти з нерелокованих громад Луганської області, батьки яких вчасно подавали відповідну офіційну заяву на оздоровлення на першу літню зміну, вже поїхали відпочивати в сучасний карпатський оздоровчий заклад «Соколята Буковель». Більшість із цих сімей наразі розсіяні по різних куточках України, але зберігають зв’язок із рідним краєм.

Юридична база та географія учасників програми

Ця програма стала можливою завдяки системній роботі обласної влади над довгостроковими інструментами соціального захисту переселенців.

Нагадаємо, що розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 24 червня 2025 року № 170 було офіційно затверджено «Обласну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2025–2027 роки».

Нормативний документ створено для організації системного відпочинку дітей, чиї батьки або офіційні законні представники, що їх замінюють, мають постійну реєстрацію на території громад таких окупованих районів:

Луганського району;

Алчевського району;

Довжанського району;

Ровеньківського району Луганської області.

Головним розпорядником виділених бюджетних коштів і безпосередньо відповідальним виконавцем усіх запланованих заходів з організації безпечного оздоровлення та відпочинку дітей з Луганської області виступає профільний Департамент соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб облдержадміністрації.

Плани фінансування та обсяги на 2026 рік

Особлива і першочергова увага під час реалізації цього проєкту приділяється саме оздоровленню дітей за рахунок регіональних обласних коштів, що знімає фінансовий тягар з евакуйованих сімей. У поточному 2026 році за цією регіональною Програмою планується повністю профінансувати та оздоровити 56 дітей з Луганської області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Заклад «Соколята Буковель» підготував для маленьких луганців насичену спортивну, культурну та психологічну програму, спрямовану на оздоровлення та адаптацію до мирного життя в безпечному мовному та культурному середовищі України.

👉 Також нагадаємо, що розвиток системи військової освіти та виховання вмотивованого офіцерського корпусу є однією з головних запорук довгострокової безпеки держави. Навіть в умовах релокації та втрати рідних стін, військовий ліцей Луганської області продовжує демонструвати унікальні показники виховання молоді, яка обирає захист Батьківщини своєю професією.