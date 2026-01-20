Прем’єр Чехії купив глобус, щоб побачити Гренландію

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на тлі загострення міжнародної дискусії довкола Гренландії заявив, що придбав глобус, аби наочно оцінити розташування та значення острова, на який претендує президент США Дональд Трамп. Про це в понеділок, 19 січня, повідомляє Česko Online.

За словами глави чеського уряду, він купив великий глобус вартістю 15 тисяч крон (приблизно 600 євро), щоб «краще зрозуміти стратегічне значення Гренландії».

Важливо, що острів є автономною територією у складі Королівства Данія та за площею у 27 разів перевищує територію Чехії.

☝️ Прем’єр також висловив думку, що у разі гіпотетичного запуску російської ракети її траєкторія могла б пролягати саме над Гренландією. На його переконання, це частково пояснює аргументи Дональда Трампа щодо загроз з боку росії та Китаю.

Водночас Андрей Бабіш підкреслив, що уряд Чехії не може робити однозначних заяв на підтримку Гренландії. За його словами, «гучні заяви та символічні декларації не приносять реального результату», тоді як ефективні рішення слід шукати в межах союзницьких механізмів і переговорів.

📌 Нагадаємо, Дональд Трамп раніше анонсував запровадження мит проти країн, які не підтримують його претензії на Гренландію. У відповідь Європейський Союз розглядає можливість введення мит на американські товари. Обговорення цих кроків заплановане на екстреному саміті ЄС у Брюсселі 22 січня.