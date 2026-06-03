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Представники усіх країн НАТО розпочали візит до Києва

Денис Молотов
Денис Молотов
Представники усіх країн НАТО розпочали візит до Києва 03
Фото: візит Північноатлантичної ради НАТО до України / Офіс президента (ОПУ) / 03.06.2026

Разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте до Києва офіційно прибули повноважні представники усіх 32 країн – членів НАТО. Про це повідомив шостий президент України В.О. Зеленський на своїй офіційній сторінці у Фейсбук у середу, 3 червня.

Високі іноземні гості розпочали свій візит не з кабінетних нарад, а з глибокого символічного жесту, який підкреслює повагу до українського народу. Глава держави детально розповів про початок програми візиту Північноатлантичної ради:

📢 «Розпочали візит Північноатлантичної ради НАТО до України з вшанування памʼяті полеглих українських воїнів біля Стіни памʼяті. Були присутні генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне та постійні представники й заступники постпредів усіх 32 країн – членів НАТО», – написав Володимир Зеленський.

Президент окремо підкреслив, що Україна надзвичайно високо цінує цей відкритий знак глибокої поваги представників Альянсу до українських воїнів. Саме ці солдати ціною власного життя захищали нашу країну та всю Східну і Західну Європу від руйнівного російського зла.

Склад делегації та значення Північноатлантичної ради

Присутність такої кількості топчиновників в українській столиці під час воєнного стану є унікальним прецедентом. Північноатлантична рада є головним політичним керівним органом НАТО, який приймає ключові рішення щодо колективної безпеки.

До Києва прибули керівники військового та політичного крила:

  • Марк Рютте. Генеральний секретар НАТО, який здійснює загальне політичне керівництво;
  • Джузеппе Каво Драгоне. Високопоставлений італійський адмірал, чинний голова Військового комітету Альянсу, що відповідає за стратегічне планування;
  • Дипломатичний корпус. Постійні представники (посли) та їхні перші заступники від абсолютно усіх 32 країн – членів НАТО.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо про прибуття до Києва Марка Рютте спеціальним потягом Укрзалізниці, де його першим зустрів очільник МЗС Андрій Сибіга. Це його четвертий офіційний візит до столиці України з моменту призначення на посаду генсека НАТО.

Відповідь на російський ядерний шантаж.

Раніше, у травні поточного року, Марк Рютте зробив публічне попередження росії щодо неприпустимості використання ядерної зброї. Його коментар пролунав на тлі проведення масштабних тактичних ядерних навчань збройних сил росії та Білорусі вздовж українських кордонів.

Присутність послів усіх країн-членів організації у Києві демонструє кремлю, що Захід не піддається на шантаж і готовий координувати оборонну допомогу безпосередньо на місці.

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