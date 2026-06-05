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На Київщині унаслідок атаки на молочний завод загинули чотири людини

Денис Молотов
Денис Молотов
На Київщині унаслідок атаки на молочний завод загинули чотири людини 09
Фото: наслідки російської атаки на Київщину / ДСНС України / 05.06.2026

У п’ятницю, 5 червня, російські ударні безпілотники масовано атакували Броварський район Київської області. Наразі офіційно відомо про чотирьох загиблих мирних мешканців. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник у своєму Телеграм-каналі.

На місці трагедії з перших хвилин прильотів розгорнули роботу загони рятувальників та медики екстреної допомоги.

Спочатку керівник ОВА поінформував громаду про одного загиблого та чотирьох постраждалих робітників, а трохи згодом, після уточнення офіційних даних, додав, що кількість жертв стрімко зросла.

📢 «На жаль, кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на мирне підприємство у Броварському районі зросла до чотирьох людей», – йдеться у повідомленні очільника ОВА Миколи Калашника.

Керівництво області та редакція нашого видання висловлюють щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблих працівників.

Руйнування на заводі «Яготинське для дітей»

Військова адміністрація наголошує на виключно цивільному статусі атакованого промислового об’єкта, де на момент удару не було жодного військового майна чи техніки.

Микола Калашник детально описав наслідки повітряного нападу:

📢 «Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях. На території підприємства триває пожежа адміністративної будівлі, частково зруйновані конструкції», – зазначено у зведенні.

На офіційних фотоматеріалах, оперативно оприлюднених пресслужбою ДСНС, чітко видно, що рашисти завдали цілеспрямованого удару по відомому молочному підприємству «Яготинське для дітей». Вибухи безпілотників спричинили сильне займання верхніх поверхів адміністративного корпусу та обвалення покрівлі виробничих цехів.

Всі чотири постраждалі особи отримали травми різного ступеня важкості, переважно через осколкові поранення та опіки. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Правоохоронці продовжують фіксувати чергові докази порушення законів та звичаїв війни.

👉 Також нагадаємо, що за минулу добу на фронті зафіксовано 273 бойових зіткнення. За даними Генштабу, ворог найінтенсивніше тиснув на Покровському та Гуляйпільському напрямках, здійснивши загалом 78 штурмів, а також застосував проти українських позицій рекордні 9875 дронів-камікадзе та 289 КАБів.

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