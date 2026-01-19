Криза навколо Гренландії: ЄС може вдарити по США тарифами на €93 млрд

Європейський Союз готує жорсткі заходи у відповідь на дії США, пов’язані з намірами президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією. У Брюсселі розглядають можливість запровадження мит ЄС проти США на американські товари загальною вартістю 93 мільярди євро або обмеження доступу американських компаній до єдиного європейського ринку. Про це у понеділок, 19 січня, повідомляє Financial Times.

☝️ За даними видання, напруження досягло рівня, який у ЄС називають найсерйознішою кризою трансатлантичних відносин за останні десятиліття. Дипломати 27 країн-членів обговорили можливі сценарії відповіді, щоб підготувати лідерів Євросоюзу до ключових переговорів із Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що стартує цього тижня.

📌 У Брюсселі наразі розглядають два базові сценарії реагування:

▪️ Перший сценарій передбачає реактивацію списку мит на суму 93 мільярди євро. Його було підготовлено раніше, однак тимчасово заморожено з метою уникнення повномасштабної торговельної війни між ЄС і США.

▪️ Другий сценарій — застосування так званого Інструменту протидії примусу (Anti-Coercion Instrument, ACI), ухваленого у 2023 році, але досі не задіяного. Цей механізм дозволяє обмежувати інвестиції, блокувати експорт послуг і може завдати суттєвого удару по великих американських технологічних корпораціях, що працюють на ринку ЄС.

📢 Як зазначає Financial Times, Франція виступає за максимально жорстку лінію та активно підтримує використання ACI. Водночас низка країн-членів ЄС наполягає на тому, щоб спершу спробувати врегулювати конфлікт шляхом діалогу, поєднуючи стримування з дипломатичним тиском. Париж і Берлін уже координують свої позиції, а міністри фінансів двох країн планують окрему зустріч напередодні загального обговорення в ЄС.

Європейські політики наголошують, що прагнуть мирного врегулювання суперечки, однак попереджають про готовність до рішучих дій у разі подальшого тиску з боку Білого дому. За словами одного з європейських дипломатів, наявні інструменти дозволяють ЄС ефективно протистояти погрозам, водночас залишаючи простір для переговорів.

📌 На тлі загострення ситуації найбільші фракції Європарламенту вже ухвалили рішення відкласти голосування щодо зниження мит на американські товари.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа залишатиметься твердою у захисті суверенітету Гренландії та Данії, а також власних стратегічних економічних і безпекових інтересів.

☝️ Через ескалацію кризи було змінено й порядок денний зустрічей радників з національної безпеки західних країн у Давосі. Окрім теми війни росії проти України, значну увагу там планують приділити саме ситуації навколо Гренландії.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що глава Мінфіну США не став прямо відповідати на питання, що є важливішим для національної безпеки Сполучених Штатів — Гренландія чи НАТО, назвавши таку постановку питання «помилковою». Водночас він підтвердив, що США залишаються членом Північноатлантичного альянсу.

➡️ Також у різних містах Данії в суботу, 17 січня, відбулися масові протести на підтримку Гренландії на тлі заяв Трампа.