Від хабів у Дніпрі до Закарпаття: як Сіверськодонецька МВА зберігає ідентичність містян в евакуації

Попри важкі виклики вимушеної релокації, Сіверськодонецька громада Луганської області продовжує активно розвивати розгалужену мережу підтримки власних мешканців. Керівництво громади планомірно створює сучасні простори, де люди можуть стабільно зберігати живий зв’язок зі своїм рідним містом та залишатися невіддільною частиною єдиної спільноти. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Основними стратегічними пріоритетами роботи адміністрації наразі стали всебічна підтримка військовослужбовців, запуск нових гуманітарних і культурних центрів, а також експертне формування довгострокових сценаріїв розвитку та реінтеграції громади.

Гуманітарні хаби як релоковані простори Луганщини

Сьогодні великі гуманітарні центри, відкриті у Дніпрі, Києві та Тернополі, виконують значно ширшу та глибшу соціальну функцію, ніж звичайна видача продуктів чи гігієнічних наборів. Вони фактично працюють як повноцінні релоковані простори громади, де жителі Сходу мають змогу отримати адміністративні, соціальні та юридичні консультаційні послуги.

На базі цих регіональних хабів для містян наразі доступні такі сервіси:

Послуги ЦНАПу. Фахівці здійснюють безперервний прийом за 79 різними видами найважливіших державних послуг;

Фахівці здійснюють безперервний прийом за 79 різними видами найважливіших державних послуг; Пенсійне забезпечення. У хабах організовано регулярні прийоми профільних спеціалістів Пенсійного фонду України;

У хабах організовано регулярні прийоми профільних спеціалістів Пенсійного фонду України; Правова та ментальна допомога. На постійній основі з переселенцями працюють кваліфіковані юристи та кризові психологи.

Це дозволяє підтримувати стабільну взаємодію між мешканцями та легітимними органами місцевого самоврядування навіть за умов тимчасової відсутності фізичного доступу до самого міста.

Водночас гуманітарні хаби стали важливими майданчиками для культурного спілкування. Тут активно створюються бібліотеки з унікальними книгами авторів-земляків, працюють дитячі гуртки з хореографії, краєзнавчого туризму, музики та образотворчого мистецтва. А також проводяться тематичні виставки до пам’ятних дат.

Однією з таких знакових подій, що об’єднала мешканців в евакуації, стала офіційна презентація нової книги Заслуженого журналіста України Семена Перцовського «Придінців’я: український характер». Презентація з успіхом пройшла у Києві та Дніпрі. Цей захід перетворився на важливий майданчик для відкритого діалогу між поколіннями та теплої зустрічі сіверськодончан, які нині проживають у різних куточках країни.

Своїми емоціями поділилася мешканка громади Надія, яка відвідала культурну платформу:

📢 «Коли приходиш на такі зустрічі, відчуваєш, що місто продовжує жити разом із людьми. Ми знову бачимо знайомі обличчя та розуміємо, що не втратили зв’язок».

Реабілітаційний центр «Лісова Дача» на Закарпатті

Окремим практичним напрямом медико-соціальної роботи ОВА став розвиток Центру реабілітації та соціальної згуртованості «Лісова Дача», який розгорнули у селі Верхні Ремети на Закарпатті. Колись відома та улюблена для багатьох сіверськодончан назва заміського комплексу сьогодні отримує абсолютно нове, глибоке змістове наповнення.

У лютому 2026 року керівництвом було офіційно затверджено цільову програму капітального розвитку цього об’єкта. Його планують у стислі терміни перетворити на сучасний високотехнологічний центр фізичного та психологічного відновлення для військовослужбовців та цивільних мешканців громади, які зазнали травм внаслідок бойових дій.

Показником єдності стало те, що до створення майбутнього медичного простору долучилися самі жителі: волонтери та небайдужі містяни власними силами приїхали та розчищали територію під майбутній центр.

Дорожня карта деокупації

Паралельно із вирішенням нагальних гуманітарних проблем у тилу, громада активно працює над формуванням довгострокового бачення свого майбутнього після повернення на рідні землі. Громадська організація «Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» спільно з експертами та представниками міської військової адміністрації успішно провела масштабне Форсайт-дослідження розвитку громади.

У межах аналітичного проєкту «Сіверськодонецька громада в екзилі: інтерактивна мапа самоорганізації» фахівці підготували детальні матеріали та реалістичні сценарії розвитку території у довгостроковій перспективі. За прямої підтримки європейських міжнародних партнерів також сформовано покрокову дорожню карту відновлення після деокупації. Вона комплексно охоплює майбутній економічний, житловий та інфраструктурний розвиток міста.

Начальниця Сіверськодонецької міської військової адміністрації Євгенія Бойко чітко окреслила філософію цієї стратегії:

📢 «Ми працюємо над тим, щоб Сіверськодонецьк залишався живим у серці кожного мешканця, де б він не перебував. Наші заходи підтримки – це інструмент збереження нашої ідентичності».

Для Сіверськодонецької громади всебічна підтримка людей, розвиток хабів та моделювання майбутнього вже стали частиною єдиної оборонної стратегії. Громада робить усе, щоб навіть у вимушеному переміщенні зберегти головне — відчуття приналежності, яке згодом стане надійним фундаментом для капітального відновлення міста.

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👉 Також нагадаємо, що у Києві офіційно відкрили Луганський обласний центр комплексної реабілітації «Відродження».