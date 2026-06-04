Проблеми реалізації ветеранської політики в умовах релокації: результати форуму у Дніпрі

Протягом 2–3 червня у місті Дніпро відбувся Міжрегіональний форум «Реалізація ветеранської політики прифронтових регіонів в умовах релокації». Захід об’єднав на одному майданчику представників державної влади, ветеранської спільноти, військових та профільних експертів задля спільного напрацювання ефективних практичних механізмів підтримки Захисників і Захисниць, а також підготовки невідкладних змін до українського законодавства. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у четвер, 4 червня.

Співорганізаторами великого координаційного форуму виступили одразу три профільні регіональні інституції: Луганська, Донецька та Дніпропетровська обласні державні адміністрації.

Ключові напрями роботи та практичний досвід учасників

Програма дводенного саміту була насичена не лише теоретичними панельними дискусіями, а й безпосереднім вивченням чинних успішних проєктів. Учасники форуму мали змогу наочно ознайомитися з успішними практиками інтеграції військових у цивільне життя.

Зокрема, делегати особисто відвідали мережу багатофункціональних центрів «ЯМаріуполь», детально оглянули сучасний соціальний гуртожиток для ВПО та релокований з зони бойових дій спеціалізований заклад охорони здоров’я, який наразі надає безкоштовні медичні послуги ветеранам та їхнім родинам. Також представники ОВА побували у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ (ДДУВС). Там вони ознайомилися з унікальною роботою «Автошколи для осіб з інвалідністю», яка успішно функціонує під прямим егідою та керівництвом ветерана російсько-української війни.

Нагальність створення нових адаптивних алгоритмів підтвердили керівники обласних делегацій:

📢 «Ветеранська політика в умовах війни вимагає від нас максимальної гнучкості та нових підходів. Консолідація досвіду трьох прифронтових областей дозволить нам ініціювати необхідні зміни до законодавства та забезпечити бійців реальною допомогою», — зазначив перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Олексій Смирнов.

У безпосередньому відкритті та роботі форуму також взяли участь заступник голови Донецької ОДА Олександр Шевченко, заступник голови Дніпропетровської ОДА Олена Буряк, директор Департаменту соціальної політики Мінветеранів Наталія Гуменюк та тимчасово виконуючий обов’язки ректора ДДУВС Ігор Магдаліна.

Акцент на проблеми ветеранів-переселенців

Особливу та найбільш палку увагу учасники приділили детальному розбору механізмів роботи майбутніх фахівців із супроводу ветеранів, а також делікатному питанню вшанування пам’яті полеглих Героїв безпосередньо у приймаючих громадах.

Луганська офіційна делегація, до складу якої увійшли начальник управління з питань ветеранської політики Луганської ОДА Олеся Грановська та ветеран, чинний військовослужбовець Михайло Карабут, публічно наголосила на наявності критичної системної проблеми: повної відсутності ефективного соціального захисту для ветеранів із так званих нерелокованих громад.

Військові експерти та посадовці окреслили такі негативні фактори:

Ігнорування потреб. Часто приймаючі територіальні громади при формуванні власних місцевих бюджетних програм допомоги «Турбота» взагалі не враховують наявні потреби ветеранів-переселенців;

Часто приймаючі територіальні громади при формуванні власних місцевих бюджетних програм допомоги «Турбота» взагалі не враховують наявні потреби ветеранів-переселенців; Брак важелів впливу. Дієвих юридичних механізмів централізованого впливу на місцеву владу для оперативного вирішення цього питання наразі катастрофічно бракує;

Це призводить до того, що Захисники з територій, окупованих росією ще з 2014 року, фактично опиняються поза чинною системою соціального забезпечення. Статус ВПО не завжди гарантує їм законний доступ до місцевих програм допомоги через штучні обмеження, що встановлюються органами місцевого самоврядування на базі прописки.

Практичні результати та подальші кроки

За підсумками інтенсивної дводенної роботи учасники сформували великий консолідований пакет пропозицій. Цей документ уже офіційно спрямовано до Міністерства у справах ветеранів України для негайного врахування під час розробки нових загальнодержавних рішень та капітальних законодавчих актів.

Водночас регіональні представники виконавчої влади отримали повністю готові прикладні кейси та успішні інструменти, які можуть бути оперативно застосовані у повсякденній діяльності для всебічної підтримки ветеранів на місцях уже сьогодні, без очікування фінальних рішень з Києва.

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👉 Також нагадаємо, що Луганська область вшанувала пам’ять безневинних українських дітей — жертв агресії. Траурні заходи відбулися у четвер, 4 червня, у межах загальнонаціональних пам’ятних платформ.