Трамп анонсував митний тиск для союзників через питання Гренландії

Денис Молотов
Трамп анонсував митний тиск для союзників через питання Гренландії
Фото: Дональд Трамп, 47-й президент США.

З 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Сполучене Королівство, Нідерланди та Фінляндія сплачуватимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США. Про це заявив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social, повідомляють засоби масової інформації.

📈 Він також повідомив, що з 1 червня ставка мита для цих країн зросте до 25%.

За словами Трампа, обмеження діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про «повну та остаточну купівлю Гренландії».

Президент США зазначив, що Сполучені Штати понад 150 років намагалися придбати острів, однак Данія щоразу відмовлялася від угоди.

Трамп анонсував митний тиск для союзників через питання Гренландії 01
Скриншот поста президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

Водночас Дональд Трамп наголосив, що США залишаються відкритими до переговорів як із Данією, так і з іншими державами, на які поширюватиметься дія нових мит.

Трамп анонсував митний тиск для союзників через питання Гренландії 02
Скриншот поста президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

Раніше повідомлялося, що Трамп пригрозив торговельними обмеженнями країнам, які виступатимуть проти анексії Гренландії.

➡️ Крім того, напередодні запланованої зустрічі представників США з міністрами Данії та Гренландії Трамп заявив, що Данія має «негайно забиратися» з Гренландії.

➡️ Також у п’ятницю стало відомо, що в Конгресі США планують ініціювати обмеження повноважень президента у питаннях, пов’язаних із Гренландією.

