Євросоюз готує терміновий саміт у відповідь на тиск США

Європейський Союз скликає екстрений саміт ЄС після заяв президента США Дональда Трампа, які викликали різку реакцію в Європі щодо питань територіальної цілісності та торговельних відносин між союзниками. Консультації на найвищому рівні мають стати відповіддю на дії Вашингтона та оголошення торговельних мит проти низки європейських країн. Про це пізно ввечері в неділю, 18 січня, повідомило видання Politico.

☝️ Як зазначається, рішення про підготовку саміту ухвалили після екстреного засідання послів Європейського Союзу в Брюсселі. Під час обговорень ключову увагу приділили заявам Дональда Трампа про можливу «купівлю» Гренландії, а також економічному тиску на держави, які відкрито виступили проти таких намірів.

📢 Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив скликання зустрічі, наголосивши на непорушності принципів міжнародного права, повазі до територіального суверенітету та солідарності з Данією і народом Гренландії. За його словами, запровадження торговельних тарифів може серйозно зашкодити трансатлантичним відносинам і суперечить чинним торговельним угодам між ЄС та США.

📌 За інформацією джерел у Євросоюзі, саміт заплановано на 22 січня. Він відбудеться в очному форматі за участі всіх глав держав та урядів 27 країн-членів ЄС.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив про намір запровадити 10-відсоткові мита проти низки європейських країн. Зокрема, проти Великої Британії, Франції та Німеччини, звинувативши їх у підтримці Гренландії.

Після цих заяв провідні європейські лідери публічно виступили на підтримку Данії. Також було заявлено про готовність захищати суверенітет і єдність Європейського Союзу.