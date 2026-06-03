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У Києві відкрили Луганський обласний центр комплексної реабілітації

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві відкрили Луганський обласний центр комплексної реабілітації 07
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 03.06.2026

У Києві офіційно відкрили Луганський обласний центр комплексної реабілітації «Відродження». Відтепер цей важливий спеціалізований заклад повноцінно функціонуватиме за адресою: вулиця Миколи Ушакова, 8-А — у будівлі, де вже тривалий час успішно базується шелтер Лисичанської громади. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у середу, 3 червня.

До урочистого відкриття нового соціального простору долучилися представники керівництва обласної військової адміністрації та профільних департаментів.

Очільник Луганщини Олексій Харченко особисто привітав команду закладу та перших відвідувачів:

📢 «Упевнений, що центр комплексної реабілітації стане простором турботи, підтримки, розвитку та нових можливостей для дітей і дорослих, які потребують допомоги на шляху до відновлення та повноцінного життя», – підкреслив керівник ОВА під час свого виступу.

Зі свого боку директор Департаменту соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб Луганської облдержадміністрації Оксана Волошина наголосила на важливості солідарності та об’єднання зусиль для допомоги землякам.

📢 «Наше спільне завдання — бути поруч із тими, хто цього потребує, допомагати долати труднощі та відкривати нові перспективи», – зазначила посадовиця.

Три основні напрями роботи центру «Відродження»

Оновлений центр комплексної реабілітації створений для надання професійної допомоги широкому колу пацієнтів, які отримали травми, мають хронічні захворювання або потребують психологічного супроводу через бойові дії. Послуги надаються безкоштовно за кількома базовими напрямами.

Програма відновлення включає такі профільні блоки:

  • Фізична реабілітація. Цей сектор передбачає регулярну лікувальну фізкультуру (ЛФК), індивідуальні заняття з реабілітологами, фізкультурно-спортивну реабілітацію, а також застосування сучасних засобів та тренажерів для ефективного відновлення рухових функцій;
  • Психолого-педагогічний напрям. Робота фахівців повністю охоплює кваліфіковану допомогу практичного психолога, дефектолога та логопеда. У кабінетах проводяться спеціалізовані розвивальні заняття;
  • Соціальна та побутова реабілітація. Програма спрямована на комплексну соціалізацію ВПО, всебічний розвиток навичок самообслуговування, ерготерапію (лікування через діяльність) та ретельну підготовку пацієнтів до максимально самостійного повсякденного життя.

👉 Також нагадаємо, що підтримка родин із тимчасово окупованих територій України, зокрема тих громад, які перебувають під контролем агресора ще з 2014 року, залишається важливим вектором соціальної політики держави.

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