Посадовця КМДА затримали на хабарі за постачання обладнання до шкіл Києва

Директора одного з комунальних підприємств Київської міської державної адміністрації (КМДА) викрили на вимаганні хабаря за підписання контракту на постачання навчального обладнання до столичних шкіл. Про це у п’ятницю, 6 лютого, повідомила пресслужба Служби безпеки України (СБУ).

☝️ За даними слідства, йдеться про майже 1,2 млн гривень неправомірної вигоди. Як встановили правоохоронці, розмір так званого «відкату» становив 10% від загальної суми договору, який було укладено у грудні 2025 року.

📦 Після визначення переможця тендерної процедури керівник комунального підприємства провів особисту зустріч з підприємцем та висунув вимогу передати кошти в обмін на своєчасне проведення оплати за вже поставлене обладнання.

🚓 Посадовця затримали у Києві «на гарячому» — одразу після одержання всієї суми хабаря.

⚖️ Наразі фігуранту повідомлено про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди відповідно до частини 4 статті 368 Кримінального кодексу України.

🧾 У правоохоронних органах зазначають, що наразі вирішується питання щодо:

обрання запобіжного заходу;

відсторонення посадовця від займаної посади.

❗ У разі доведення вини зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також триває досудове розслідування з метою встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

📌 Нагадаємо, раніше прокуратура повідомила про підозру директору Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА у внесенні недостовірних даних до декларації — чиновник задекларував 31 млн гривень заощаджень, що не відповідало його офіційним доходам.

🔎 Крім того, раніше правоохоронці викрили злочинну організацію, пов’язану з отриманням мільйонних «відкатів» від підрядників. Її очолювало керівництво комунального об’єднання «Київзеленбуд».

👉 Також посадовця Київської міської державної адміністрації (КМДА) підозрюють у фальсифікації медичних документів з метою оформлення інвалідності для уникнення мобілізації.