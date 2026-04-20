Теракт у Києві: кількість жертв зросла

Кількість жертв кривавої події в Голосіївському районі столиці зросла до семи людей. Про це у понеділок, 20 квітня, повідомив київський міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

❗ Стан постраждалих у лікарнях столиці Попри зусилля медичного персоналу, один із госпіталізованих чоловіків помер у медичному закладі. Його стан оцінювали як критичний.

📢 «За інформацією медиків, у лікарні помер чоловік, поранений стрілком в Голосіївському районі. Постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його, на жаль, не вдалося», – написав він.

Наразі під наглядом лікарів залишаються семеро потерпілих. Серед них одна дитина. Четверо дорослих пацієнтів перебувають у відділеннях реанімації, ще двоє людей проходять лікування у відділенні політравми.

Міська влада запевняє, що пацієнти отримують повний спектр необхідної допомоги.

Нагадаємо, трагедія розгорталася 18 квітня, коли невідомий чоловік, озброєний вогнепальною зброєю, почав хаотичну стрілянину на вулицях Голосіївського району. Згодом нападник забарикадувався у супермаркеті «Велмарт», захопивши заручників.

📌 Хід операції та ідентифікація злочинця:

Після тривалого переговорного процесу підрозділи спецпризначення провели штурм приміщення.

Стрільця було ліквідовано на місці під час проведення операції.

Попередньо повідомлялося про шістьох загиблих та 14 поранених громадян.

⚡ Дані про особу нападника: Відповідно до інформації, що з’явилася в медіа, підозрюваним є Дмитро Васильченков. Чоловік народився у москві, проте мав українське громадянство. До переїзду в столичний район тривалий час мешкав у Бахмуті Донецької області.

⚖️ Офіційна позиція Офісу генпрокурора

В Офісі генерального прокурора офіційно підтвердили дані про походження зловмисника. Повідомляється, що вогонь по людях відкрив 58-річний уродженець москви. Наразі триває комплекс слідчих дій для встановлення мотивів та всіх обставин скоєння злочину.

👉 Також нагадаємо, що за фактом подій у Голосіївському районі столиці, що сталися 18 квітня, розпочато кримінальне провадження щодо ймовірного неналежного виконання службових обов’язків працівниками поліції.