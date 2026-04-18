Скандал у 58-й бригаді: затримано заступника командира

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Правоохоронні органи затримали заступника командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Про цей інцидент офіційно повідомила пресслужба підрозділу напередодні, 16 квітня. Командування наголошує на своїй відкритості до співпраці з органами правопорядку.

👉 Позиція військового керівництва

У спеціальній заяві представники бригади підкреслили зацікавленість у встановленні істини та закликали дотримуватися правових норм при висвітленні події:

📢 «Командування бригади повністю підтримує та всіляко сприяє проведенню досудового розслідування. Ми зацікавлені у швидкому, всебічному та об’єктивному встановленні всіх обставин справи», — мовиться в офіційному повідомленні.

Водночас у підрозділі акцентують на важливості презумпції невинуватості. Остаточні висновки щодо вини офіцера можуть бути зроблені лише після завершення слідчих дій та відповідного рішення суду, яке набере законної сили. Військові також закликали громадськість та ЗМІ утримуватися від розповсюдження «неперевіреної інформації, чуток та спекуляцій», щоб не шкодити репутації ЗСУ та боєздатності бригади.

Деталі справи та ситуація на фронті
Скандал у 58-й бригаді: затримано заступника командира 01
Фото: скриншот офіційного допису 58 ОМБР імені гетьмана Івана Виговського / Faceboor / 16.04.2026

За інформацією джерел видання «Українська правда», затриманим є Максим Бобровський. Справа ймовірно стосується вимагання неправомірної вигоди (хабаря) за сприяння у переведенні військовослужбовця з однієї частини до іншої.

Попри інцидент у тиловій структурі, підрозділ продовжує виконувати завдання за призначенням:

📢 «Окремо зазначаємо, що 58 окрема мотопіхотна бригада продовжує надійно утримувати визначені рубежі оборони на Харківському напрямку та сумлінно виконує поставлені бойові (спеціальні) завдання», – додали у повідомленні.

Важливо

Ця подія є частиною низки розслідувань щодо зловживань у військовому керівництві. Раніше стало відомо про інші резонансні випадки:

  • 43-тя ОАБр: Суд відсторонив командира бригади Ярослава Лисенка, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем.
  • Рівненщина: Правоохоронці затримали командира військової частини, який використовував підлеглих для будівництва власного приватного будинку.
  • На Тернопільщині викрили командира взводу однієї з військових частин, який залучав підлеглого військовослужбовця до робіт на об’єктах нерухомості своєї родини з виплатою йому “бойових”.

Наразі у справі 58-ї бригади триває досудове розслідування, яке має встановити ступінь залученості посадової особи до інкримінованих дій.

