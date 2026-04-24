Одеса оговтується від масованої атаки дронів 24 квітня

У ніч на п’ятницю, 24 квітня, російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти цивільного населення Одеси. Внаслідок атаки ударними безпілотниками зафіксовані влучання у житлову забудову Хаджибейського району. Про це повідомили очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, голова МВА та пресслужба ДСНС.
⚠️ Людські втрати та постраждалі
На жаль, нічна атака стала трагічною для мирних мешканців.
- Загиблі: Внаслідок влучання у двоповерховий будинок загинуло літнє подружжя (обом по 75 років).
- Поранені: Станом на ранок кількість постраждалих зросла до 15 осіб. 8 з них госпіталізовані, іншим надали допомогу на місці.
- Психологічна допомога: Психологи ДСНС працювали з понад 50 мешканцями (серед них 3 дитини), які опинилися в епіцентрі вибухів.
📢 «Ворог знову спрямував удар по житлових кварталах нашого міста. Маємо влучання у декілька житлових будинків — дві двоповерхівки та триповерхівку», — повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, на одній з локацій двом людям медики надали допомогу на місці, на іншій — одну жінку госпіталізовано. Також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю.
🏢 Масштаби руйнувань
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що у триповерховому будинку зруйновано квартири на другому та третьому поверхах. У кількох інших будівлях вибито скління, пошкоджено автомобілі.
Ворог цілив виключно по цивільних об’єктах. Під ударом опинилися:
- Триповерховий будинок: зруйновано квартири на 2-му та 3-му поверхах, сталася пожежа.
- Дві двоповерхівки: будівлі фактично знищені, рятувальники евакуювали звідти 20 осіб (зокрема 2 дітей).
- Хостел: зафіксовано влучання у приміщення закладу в Хаджибейському районі.
- Інфраструктура: вибуховими хвилями пошкоджено близько 270 вікон у навколишніх будівлях та понівечено автомобілі.
🛠️ Ліквідація наслідків та допомога мешканцям
З ночі на місцях трагедії працюють понад 140 рятувальників та майже 200 працівників комунальних служб. Задіяно 14 одиниць спецтехніки.
📢 «На місцях влучань розгорнуто оперативні штаби та мобільні Пункти Незламності. Фахівці ЦНАПу вже прийняли 97 заяв на отримання матеріальної допомоги та допомагають оформити документи для державної програми “єВідновлення”», — повідомив Олег Кіпер.
Комунальники вже закрили понад 90 віконних прорізів OSB-плитами та плівкою, розчищення територій від уламків триває.
⚠️ Влада закликає мешканців Одещини бути максимально обережними під час повітряних тривог, оскільки ворог продовжує підступно атакувати саме житлові райони міста.