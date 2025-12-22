Понеділок, 22 Грудня, 2025
Подано кілька кандидатур на посаду командувача ПК «Південь» – Зеленський

Денис Молотов
Подано кілька кандидатур на посаду командувача ПК «Південь» - Зеленський
Фото: шостий президент України Зеленський Володимир Олександрович.

Кілька кандидатур на посаду командувача повітряного командування (ПК) «Південь» уже подано, і нині готується відповідне рішення. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський після проведення Ставки Верховного головнокомандувача. Відповідну інформацію зазначено в офіційному Telegram-каналі.

Під час наради детально розглянули ситуацію на фронті на всіх напрямках, а також стан протиповітряної оборони та прикриття регіонів, зокрема Одеської області.

📢 «Вже представлені й кілька кандидатур на посаду командувача ПК “Південь”. Готуємо рішення», — наголосив глава держави.

☝️ Зеленський зазначив, що впродовж останніх тижнів росія суттєво наростила інтенсивність атак, що, за його словами, призвело до збільшення втрат окупантів.

📢 «Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно — нашими діями у відповідь», — заявив Зеленський.

На Ставці також заслухали доповіді щодо далекобійних ударів, а також потреб і рівня забезпечення Сил оборони України. Окрему увагу приділили питанням протиповітряної оборони та ефективності захисту як лінії фронту, так і тилових регіонів.

☝️ Нагадаємо, у п’ятницю, 19 грудня, російські війська атакували міст у Маяках Одеської області. Після удару міст тимчасово закрили, також було призупинено рух трасою Одеса — Рені. Увечері того ж дня росіяни завдали масованого балістичного удару по портовій інфраструктурі Одещини.

👉 Також повідомлялось, що у Верховній Раді України формується робоча група для швидкого опрацювання питання можливого проведення виборів президента в умовах воєнного стану.

