Луганців запрошують долучитися до заходів, що відбудуться в рамках 88-річчя від Дня утворення області

Луганська область готується відзначити важливу історичну дату. Цьогоріч виповнюється 88 років від дня офіційного утворення регіону. З цієї нагоди для всіх луганців, які наразі перебувають у різних куточках України, організовують спеціальні зустрічі та заходи. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Організатори зазначають, що подія покликана об’єднати земляків, які змушені були залишити свої домівки через бойові дії та окупацію.

Головна дата та атмосфера зустрічі

Спільні заходи заплановані на 3 червня. Цей день стане майданчиком для спогадів, теплого спілкування та підтримки культурних зв’язків між жителями регіону.

💛💙 «3 червня буде все, як ми любимо: свої люди, знайомі обличчя, теплі розмови, спогади, посмішки й той особливий момент, коли незнайомці за кілька хвилин стають земляками».

Луганщина — це не просто географічна одиниця. Це унікальний культурний та історичний простір, який живе в пам’яті його людей. Роки розлуки з рідними містами лише посилили потребу в єднанні.

Кожен, хто сумує за рідним краєм, зможе долучитися до спільноти.

💛💙 «Той, хто хоча б раз бачив луганський степ до горизонту, ловив запах полину після дощу чи їхав уздовж Сіверського Дінця — знає: Луганщина — це не просто точка на мапі. Це люди, характер і відчуття дому, яке неможливо втратити».

Як долучитися до заходів?

Програма зустрічей передбачає формат живого спілкування, де не буде офіціозу, а головний акцент зроблять на підтримці один одного. Земляки зможуть обговорити поточні справи, поділитися планами на майбутнє та згадати рідні місця.

🫶 «Будемо згадувати рідний край, говорити про своє та просто проводити час разом — по-луганськи щиро й тепло. Якщо скучив за Луганщиною — приходь».

📍Локацій, де проходитимуть зустрічі в межах святкування 88-річчя Луганської області:

3 червня м.Київ

Національний музей народної архітектури та побуту України «Пирогово»