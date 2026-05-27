ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВПО
ВПО

Луганців запрошують долучитися до заходів, що відбудуться в рамках 88-річчя від Дня утворення області

Денис Молотов
Луганців запрошують долучитися до заходів, що відбудуться в рамках 88-річчя від Дня утворення області 01
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Луганська область готується відзначити важливу історичну дату. Цьогоріч виповнюється 88 років від дня офіційного утворення регіону. З цієї нагоди для всіх луганців, які наразі перебувають у різних куточках України, організовують спеціальні зустрічі та заходи. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Організатори зазначають, що подія покликана об’єднати земляків, які змушені були залишити свої домівки через бойові дії та окупацію.

Головна дата та атмосфера зустрічі
Луганців запрошують долучитися до заходів, що відбудуться в рамках 88-річчя від Дня утворення області
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Спільні заходи заплановані на 3 червня. Цей день стане майданчиком для спогадів, теплого спілкування та підтримки культурних зв’язків між жителями регіону.

💛💙 «3 червня буде все, як ми любимо: свої люди, знайомі обличчя, теплі розмови, спогади, посмішки й той особливий момент, коли незнайомці за кілька хвилин стають земляками».

Луганщина — це не просто географічна одиниця. Це унікальний культурний та історичний простір, який живе в пам’яті його людей. Роки розлуки з рідними містами лише посилили потребу в єднанні.

Кожен, хто сумує за рідним краєм, зможе долучитися до спільноти.

💛💙 «Той, хто хоча б раз бачив луганський степ до горизонту, ловив запах полину після дощу чи їхав уздовж Сіверського Дінця — знає: Луганщина — це не просто точка на мапі. Це люди, характер і відчуття дому, яке неможливо втратити».

Як долучитися до заходів?

Програма зустрічей передбачає формат живого спілкування, де не буде офіціозу, а головний акцент зроблять на підтримці один одного. Земляки зможуть обговорити поточні справи, поділитися планами на майбутнє та згадати рідні місця.

🫶 «Будемо згадувати рідний край, говорити про своє та просто проводити час разом — по-луганськи щиро й тепло. Якщо скучив за Луганщиною — приходь».

📍Локацій, де проходитимуть зустрічі в межах святкування 88-річчя Луганської області:

3 червня м.Київ
Національний музей народної архітектури та побуту України «Пирогово»

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

НКРЕКП готує рішення про підвищення тарифів на передачу електроенергії

ЕКОНОМІКА

США погодили продаж обладнання для ЗРК HAWK Україні

ВАЖЛИВО

СБУ повідомила про підозру міжнародному найманцю рф, який катував цивільних під час окупації Київщини

ПОДІЇ

Іран може вивезти ядерні запаси до КНР в межах угоди з США – ЗМІ

ПОЛІТИКА

У Миколаєві через удар дрона загорівся промисловий об’єкт, пошкоджено лікарню

ВІЙНА

путін програє війну одразу на трьох фронтах – Bild

ПОДІЇ

Олександр Усик переміг Ріко Верховена в Єгипті та захистив звання чемпіона світу

СПОРТ

На фронті відбулось понад 70 атак, ворог активно діє на трьох напрямках – Генштаб

ВІЙНА

ТОП функцій Samsung Galaxy A37 за свою ціну

ТЕХНОЛОГІЇ

Окупанти завдали удару по Одесі «шахедами»: багато руйнувань

ВАЖЛИВО

Україна нарощує “дронову блокаду” окупованих територій – оборона росіян може посипатися – експерт

ПОДІЇ

«Пліч-о-пліч»: Мілівська громада розвиває мережу партнерств для допомоги ВПО та збереження спадщини Луганщини

ЛУГАНЩИНА

Скорочення виробництва сталі в Україні та світі

ЕКОНОМІКА

Розширено фінансування оборонної ініціативи PURL для ЗСУ

ВЛАДА

Рубіжанська громада погодила виплату 630 тисяч гривень для Захисників

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип