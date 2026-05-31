Атака на Дніпро: через влучання дрона горить термінал Нової пошти

Окупаційні російські війська продовжують цілеспрямовано нищити цивільну та логістичну інфраструктуру України. Посеред дня обласний центр опинився під підступним вогневим ударом ворожих безпілотних літальних апаратів, що призвело до значних матеріальних руйнувань та виникнення масштабного займання.

Російські війська вдень 31 травня атакували Дніпро, внаслідок чого виникла сильна пожежа. Про це першочергово повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у неділю, 31 травня.

Спершу посадовці повідомили про сам факт прильоту, збираючи точні дані з місця надзвичайної ситуації.

📢 «Ворог завдав удару по Дніпру. Спалахнула пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється», – зазначив Ганжа у своєму першому офіційному повідомленні.

Трохи пізніше керівник ОВА оприлюднив додаткові деталі з місця події, уточнивши характер пошкоджень майна.

📢 «Через атаку росіян на Дніпро горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд. Інформація про постраждалих уточнюється», – додав очільник Дніпропетровщини.

При цьому у перших повідомленнях військової адміністрації назву компанії та точну міську локацію з міркувань безпеки не уточнювали.

Ліквідація наслідків прильоту на терміналі «Нової пошти»

Остаточну інформацію щодо масштабів події та назви атакованого цивільного об’єкта оприлюднило вище політичне керівництво країни. Шостий президент України В.О. Зеленський повідомив, що ціллю ворожого дрона-камікадзе став відомий цивільний логістичний термінал.

Глава держави оперативно поінформував суспільство про перебіг рятувальної операції у місті.

📢 «Триває ліквідація наслідків російського удару по Дніпру. Через атаку дроном горить складська будівля термінала «Нової пошти» та машини. На місці працюють підрозділи ДСНС, які безперервно гасять пожежу. Залучено близько 70 рятувальників та 40 поліцейських, працює майже 30 одиниць техніки. Усі докладають максимум зусиль. На щастя, постраждалих немає», – зазначив Володимир Зеленський.

Наразі пожежним розрахункам вдалося локалізувати займання на великій площі. Поліцейські забезпечують охорону периметра та фіксують матеріальні збитки громадян, чий автотранспорт згорів на парковці логістичного вузла.

Статистика ворожого терору в інших регіонах країни

Цей повітряний напад став частиною загальної масованої хвилі обстрілів української території, які загарбники здійснюють протягом поточної доби.

Офіційні дані з інших операційних напрямків виглядають так:

Запорізька область. Окупаційні російські війська протягом минулої доби здійснили рекордні 976 ударів по 55 населених пунктах регіону. Внаслідок цих чергових нападів, на жаль, загинули двоє осіб, а ще семеро людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Чернігівська область. Прикордонні райони також опинилися під артилерійським та мінометним вогнем окупантів. Внаслідок чергової російської атаки на Чернігівщині загинув 58-річний цивільний чоловік.

Сумська область. Окупанти не припиняють здійснювати щоденні повітряні удари по прикордонних районах Сумської області, використовуючи для терору мирного населення широкий спектр ударних безпілотних літальних апаратів.

Слідчо-оперативні групи поліції та експерти Служби безпеки України вже розпочали збір речових доказів на місці російського удару по Дніпру для відкриття відповідних кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни.