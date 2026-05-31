Дрони ЗСУ взяли під контроль логістику рф на Луганщині

Сили оборони України продемонстрували новий рівень технологічної переваги та спроможності уражати стратегічні цілі супротивника на критичній відстані. Українські безпілотні авіаційні комплекси змогли повністю подолати ешелоновану систему протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби загарбників на Сході країни.

⚠️ Офіційно: Луганщина відтепер перебуває під постійним вогневим контролем дронів Третього армійського корпусу!

Бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади завдали серії потужних та несподіваних ударів по ключовій логістиці російських окупантів на території тимчасово окупованої Луганської області. Українські розвідувально-ударні апарати змогли дістатися до самого пункту пропуску «Ізварине», що розташований на кордоні з російською федерацією. Це становить понад 205 кілометрів углиб тимчасово контрольованої ворогом території.

Під час проведення цієї масштабної повітряної операції пілоти ББС успішно виявили та уразили важку бронетехніку, паливозаправники та польові склади боєприпасів противника.

Заява Андрія Білецького та географія повітряного контролю

Ця успішна операція стала прямою і симетричною відповіддю українського командування на зухвалі пропагандистські звіти Міністерства оборони рф про нібито повну зачистку та завоювання східного регіону України.

Командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький виступив з офіційним зверненням, у якому окреслив нові межі роботи українських безпілотних систем.

📢 «У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка — тепер перебувають під контролем БпЛА Третього армійського корпусу», — заявив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Нова стратегія дій передбачає:

Планомірне знищення військових конвоїв на головних автомагістралях постачання;

Полювання за резервами та командно-штабними машинами окупантів у глибокому тилу;

Цілодобове повітряне патрулювання ключових залізничних вузлів окупованого Донбасу;

Порушення ритмічності підвезення снарядів безпосередньо до лінії бойового зіткнення.

Технологічний прорив

Успішну та філігранну з технічної точки зору операцію самостійно спланував і особисто очолив офіцер із позивним «Схід» — командир взводу ударних БпЛА, який є уродженцем Луганщини.

У важкому 2022 році він у складі спецпідрозділу добровільно десантувався на гелікоптерах в оточений російськими військами Маріуполь, де брав безпосередню участь у надскладній обороні металургійного комбінату «Азовсталь».

Після завершення оборони міста та оточення заводу, офіцер здійснив майже неможливе — самотужки, переховуючись у тилу ворога, вийшов крізь заслони на підконтрольну територію України. За цей унікальний подвиг та проявлений героїзм він був удостоєний найвищої державної нагороди — звання Героя України.

