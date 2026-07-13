ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США уразили 140 цілей в Ірані у відповідь на блокаду Ормузької протоки

Денис Молотов
Денис Молотов
США уразили 140 цілей в Ірані у відповідь на блокаду Ормузької протоки
Ілюстративне фото з відкритих джерел / американський штурмовик Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II

Ситуація на Близькому Сході вийшла на новий рівень військового протистояння. США завдали ударів по понад 100 об’єктах в Ірані після ракетного нападу на судно в Ормузькій протоці. Про це повідомляє видання The Mirror у неділю, 12 липня.

Військова напруженість у регіоні суттєво зросла, а бойові дії охопили територію кількох країн.

Деталі операції та уражені цілі

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) офіційно підтвердило дані про масштабну повітряну операцію. За уточненими даними, було уражено близько 140 цілей.

Основні типи уражених іранських військових об’єктів:

  • Пускові майданчики балістичних ракет;
  • Позиції для запуску ударних безпілотників;
  • Склади боєприпасів;
  • Вузли та обладнання військового зв’язку.

Паралельно з цим Іран відповів серією атак на інфраструктуру сусідніх країн, які є стратегічними партнерами США. Іран завдав ударів по цілях у п’яти державах: Бахрейні, Кувейті, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Омані.

Евакуація з судна

Безпосереднім приводом до початку масштабної операції став напад на комерційне судно. У ніч проти 12 липня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) здійснили попереджувальні постріли по торговому судну в Ормузькій протоці. Окупанти також заявили про повне закриття протоки для міжнародного судноплавства.

Екіпаж контейнеровоза був змушений терміново залишити борт судна, яке після атаки охопило сильне полум’я. У відповідь на ці дії військові США здійснили третю за тиждень серію ударів по території Ірану.

👉 Також нагадаємо, що США завдали серії ударів по Іранууразивши понад 80 різних цілей противника, в ніч на 8 липня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Відбулось 219 бойових зіткнень, ворог запустив 5,9 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

“У липні-серпні все може вирішитися” – російський економіст про кампанію ударів по НПЗ

ПОДІЇ

Відбулося 226 боїв, ворог застосував 4,9 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Луганщина отримала понад 30 мільйонів гривень підтримки завдяки проєктам Червоного Хреста

ЛУГАНЩИНА

Україна може організувати морську блокаду росії – Штілерман

ВІЙНА

Розслідування по “Скелі”: молодший сержант побив капелана та підполковника, йому загрожує до 10 років в’язниці

ПОДІЇ

Іран атакував низку країн Перської затоки ракетами та БпЛА

ВАЖЛИВО

У Львові громадяни влаштували масштабну протидію ТЦК

ВАЖЛИВО

Сіверськодонецька громада компенсує родинам витрати на реабілітацію дітей та осіб з інвалідністю

ЛУГАНЩИНА

У Херсоні дрони рф вдарили по зупинці та маршрутці, є поранені

ВІЙНА

Балістичний удар по столиці: у Києві руйнування, поранено 12 людей

ВАЖЛИВО

25 дітей із Луганщини вирушили на літнє оздоровлення до Словенії

ЛУГАНЩИНА

США вивели винищувачі F-22 з авіабази в Ізраїлі

ПОЛІТИКА

На фронті сталось 261 бойове зіткнення та 105 авіаударів – Генштаб про ситуацію за добу 10 липня

ВІЙНА

На росії повністю заборонили експорт дизельного пального

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип