США уразили 140 цілей в Ірані у відповідь на блокаду Ормузької протоки

Ситуація на Близькому Сході вийшла на новий рівень військового протистояння. США завдали ударів по понад 100 об’єктах в Ірані після ракетного нападу на судно в Ормузькій протоці. Про це повідомляє видання The Mirror у неділю, 12 липня.

Військова напруженість у регіоні суттєво зросла, а бойові дії охопили територію кількох країн.

Деталі операції та уражені цілі

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) офіційно підтвердило дані про масштабну повітряну операцію. За уточненими даними, було уражено близько 140 цілей.

Основні типи уражених іранських військових об’єктів:

Пускові майданчики балістичних ракет;

Позиції для запуску ударних безпілотників;

Склади боєприпасів;

Вузли та обладнання військового зв’язку.

Паралельно з цим Іран відповів серією атак на інфраструктуру сусідніх країн, які є стратегічними партнерами США. Іран завдав ударів по цілях у п’яти державах: Бахрейні, Кувейті, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Омані.

Евакуація з судна

Безпосереднім приводом до початку масштабної операції став напад на комерційне судно. У ніч проти 12 липня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) здійснили попереджувальні постріли по торговому судну в Ормузькій протоці. Окупанти також заявили про повне закриття протоки для міжнародного судноплавства.

Екіпаж контейнеровоза був змушений терміново залишити борт судна, яке після атаки охопило сильне полум’я. У відповідь на ці дії військові США здійснили третю за тиждень серію ударів по території Ірану.

👉 Також нагадаємо, що США завдали серії ударів по Ірану, уразивши понад 80 різних цілей противника, в ніч на 8 липня.