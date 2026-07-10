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Керівнику ТЦК на Вінниччині повідомлено про підозру

Денис Молотов
Денис Молотов
Керівнику ТЦК на Вінниччині повідомлено про підозру
Державне бюро розслідувань України / 10.07.2026

В Україні продовжується масштабна кампанія з очищення системи територіальних центрів комплектування від посадовців, які вдаються до фіктивних звітів та незаконних схем. Начальник Могилів-Подільського районного ТЦК та СП Вінницької області безпідставно змінював відомості в державній інформаційній системі «Оберіг», щоб штучно покращити показники мобілізації. Йому повідомили про підозру, інформує ДБР у п’ятницю, 10 липня.

Наразі військового комісара вже офіційно усунули від виконання службових обов’язків на час проведення слідчих дій.

Механізм роботи фіктивних схем

Слідчі органи встановили, що протиправна діяльність керівника районного відомства тривала протягом кількох місяців поточного року.

📢 «З квітня 2026 року посадовець змінював статус військовозобов’язаних, які перебували в розшуку. У системі вони ставали такими, що нібито вже мобілізовані та проходять військову службу, хоча насправді жодних законних підстав для цього не було. Наразі встановлено майже 50 чоловіків, яких таким чином фіктивно зарахували до різних військових частин по всій Україні», – йдеться у повідомленні.

Наразі працівники ДБР активно перевіряють, чи були ці протиправні дії пов’язані з одержанням неправомірної вигоди від цивільних громадян. Також оперативники встановлюють можливу причетність до схеми посадових осіб тих військових частин, до яких фіктивно вносили дані про нібито мобілізованих чоловіків. Слідство з’ясовує, чи був це взаємний договір між відомствами.

Юридична кваліфікація дій та загроза ув’язнення

Правоохоронці зібрали достатню доказову базу для оголошення військкому офіційного звинувачення за статтями про несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж.

Начальнику РТЦК та СП повідомили про підозру у несанкціонованій зміні інформації, що обробляється в автоматизованих системах, вчиненій повторно. Ці дії кваліфіковані за частиною 1 та частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України.

За вчинене правопорушення посадовцю загрожує до 6 років позбавлення волі. Також стаття передбачає позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Системні фальсифікації мобілізації в регіонах України

Викритий інцидент у Вінницькій області є частиною ширшої тенденції щодо штучного виконання мобілізаційних планів у різних куточках країни.

Попередні резонансні випадки створення «мертвих душ»:

  • Схема на Тернопільщині: нагадаємо, у червні правоохоронці викрили трьох керівників районних ТЦК у Тернопільській області на фальсифікації показників мобілізації. За наявною оперативною інформацією кількість фіктивно “призваних” осіб там може становити близько 800 чоловіків;
  • На Закарпатті військкомати мобілізували сотні “мертвих душ”. Серед “мобілізованих” виявили громадян, які вже реально проходили службу у ЗСУ, і навіть померлих на той момент осіб;
  • Мільйонні заробітки офіцерів: раніше повідомлялося, що офіцери ЗСУ заробили мільйони на “мертвих душах”. Вони оформили 60 фіктивних призовів на військову службу для отримання грошового забезпечення.

Державне бюро розслідувань спільно з іншими спецслужбами продовжує проведення комплексних перевірок електронних реєстрів системи «Оберіг» по всіх областях України. Слідчі дії тривають.

👉 Також нагадаємо, що у Миколаївській області після проведення «мобілізаційних заходів» багатодітний батько опинився у підвалі одного з ТЦК. За даними слідства, потерпілого незаконно утримували та піддавали тортурам.

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