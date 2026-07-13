ЄС розглядає обмеження доступу до соціальних мереж для дітей

Європейська комісія готує нові правила для захисту неповнолітніх у цифровому просторі. У понеділок, 13 липня, експертна група представила звіт, що пропонує обмежити доступ до соціальних мереж для користувачів молодших за 13 років. Фахівці наполягають, що діти цього віку мають використовувати платформи лише під пильним наглядом батьків та протягом обмеженого часу.

У Єврокомісії переконані: чинні правила не забезпечують належного захисту дітей від ризиків, з якими вони стикаються на онлайн-платформах.

Позиція лідерів ЄС та відповідальність техгігантів

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що безпека дітей в інтернеті стала ключовим пріоритетом європейської політики. За її словами, проблему не можна розглядати однобічно.

📢 «Йдеться не про те, чи мають діти доступ до соціальних мереж. Йдеться про те, чи і коли соціальні мережі матимуть доступ до наших дітей», — заявила фон дер Ляєн.

Вона запропонувала відмовитися від універсальних моделей доступу. Натомість ЄС має розробити диференційовані правила, що враховуватимуть особливості розвитку дітей різних вікових категорій. При цьому головну відповідальність за безпечність своїх продуктів повинні нести розробники.

Технологічні гіганти мають виконувати «обов’язок піклуватися про своїх користувачів». Президентка ЄК порівняла цифрові платформи з виробниками авто: як останні відповідають за безпеку водія, так і IT-компанії зобов’язані гарантувати захист споживачів.

Міжнародний досвід та перспективи

Ініціативу Єврокомісії вже підтримали Франція, Данія та Греція. Світ загалом рухається до жорсткішого регулювання онлайн-середовища: подібні заходи розглядають в Австралії, Індонезії та Малайзії.

Окремим прикладом є Велика Британія, де уряд готує ще радикальніші зміни. Там планують обмежити користування соцмережами для дітей до 16 років. Крім того, британська влада посилює контроль над ігровими платформами та сервісами прямих ефірів. Нові правила в Сполученому Королівстві мають набути чинності навесні 2027 року. Подальші кроки Єврокомісії щодо імплементації цих рекомендацій будуть представлені найближчим часом.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що в Австрії уряд має намір заборонити дітям до 14 років користуватися соціальними мережами. Відповідний законопроєкт планували підготувати до червня.