США запроваджують блокаду іранських портів та 20% мито

Президент США Дональд Трамп заявив про кардинальну зміну стратегії безпеки на Близькому Сході. Після чергової атаки Ірану на комерційне судно в Ормузькій протоці, Вашингтон ухвалив рішення про відновлення блокади іранських портів. Президент також оголосив, що США мають намір взяти Ормузьку протоку під свій повний контроль для гарантування свободи судноплавства. Про це він сказав в ефірі Fox News в понеділок, 13 липня.

Ці кроки знаменують новий етап військового протистояння, яке вже спричинило суттєве зростання цін на енергоносії на світових ринках.

📢 «У нас була угода. Ніхто не знає, що у нас була угода. Це була вирішена справа. А потім вони (Іран – ред.) її порушили. Вони завжди її порушують. У нас було 10 угод з цими людьми. І тому ми просто дуже сильно вдаримо по них. І ми захопимо протоку і, ймовірно, запустимо рух по ній», – заявив американський лідер.

Умови «Захисника Ормузької протоки»

У своєму виступі та повідомленнях у соцмережі Truth Social Дональд Трамп наголосив, що протока залишатиметься відкритою для всіх країн, окрім Ірану та його клієнтів. США відтепер офіційно іменуватимуться «Захисником Ормузької протоки».

Головні тези заяви Президента США:

Блокада: Відновлюється повна морська блокада іранських портів, спрямована виключно проти іранських суден.

Відновлюється повна морська блокада іранських портів, спрямована виключно проти іранських суден. Платна безпека: Для забезпечення безпеки судноплавства США запроваджують збір у розмірі 20% від вартості будь-якого вантажу, що транспортується через протоку.

Для забезпечення безпеки судноплавства США запроваджують збір у розмірі від вартості будь-якого вантажу, що транспортується через протоку. Відшкодування витрат: Цей механізм має покрити всі витрати Сполучених Штатів на патрулювання та охорону регіону, які, за словами Трампа, раніше виконувалися безкоштовно.

Президент підкреслив, що ці механізми впроваджуватимуться негайно.

📢 «Можливо, ми будемо янголами-охоронцями протоки. І ми маємо отримати відшкодування за це. Коли ми це зробимо, нам відшкодують, бо інші країни дуже багаті. Вони на нашому боці. І від нас не можна очікувати, що ми робитимемо це безкоштовно, а не так як ми робили протягом багатьох років. Знаєте, ми охороняли протоку 50 років поспіль, і нам ніколи за це не платили. Вони заробили всі гроші, а Сполучені Штати просто, знаєте, не хотіли. Це дивовижно! Ми охороняли її безкоштовно, а тепер ми будемо її охороняти, і нам платитимуть за охорону багато грошей», – сказав він.

Він наголосив, що решта порядних країн можуть безперешкодно користуватися Ормузькою протокою, проте США мають намір – за плату – виконувати роль гаранта судноплавства в протоці.

📢 «США відтепер будуть відомі як “Захисник Ормузької протоки”. Для чесності процесу знадобиться компенсація – в розмірі 20% від усіх вантажів, що перевозяться, за всі витрати, необхідні для гарантування безпеки в цій нестабільній частині світу», – зазначив Трамп.

Військовий контекст та відповідь Ірану

Заява Трампа стала логічним продовженням масштабної військової операції. Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) підтвердило ураження близько 140 іранських цілей, серед яких пускові майданчики ракет, склади боєприпасів та засоби ППО.

Водночас Іран не планує відступати. Революційна гвардія Ірану (КВІР) заявила, що вважає дії США незаконним втручанням і не визнає права Вашингтона контролювати протоку. У відповідь на американські удари Іран атакував об’єкти в низці країн Перської затоки, зокрема в Бахрейні, Катарі та ОАЕ.

Експерти зазначають, що поточна ескалація є найсерйознішою за останні роки. Світові ринки нафти й газу реагують на події стрімким підвищенням цін через загрозу зупинки транзиту критично важливих енергоресурсів. Дипломатичні зусилля щодо деескалації наразі не приносять помітних результатів.