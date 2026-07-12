Епоха безкомпромісної підтримки України: у США помер сенатор Ліндсі Грем

Міжнародна політика та американський Капітолій зазнали важкої втрати, яка суттєво вплине на архітектуру двопартійної підтримки Східної Європи у Вашингтоні. Американський сенатор і друг України Ліндсі Грем помер від несподіваної хвороби. Звістка про смерть 71-річного політика з’явилася на його офіційних ресурсах.

Офіс сенатора офіційно підтвердив, що його серце зупинилося ввечері 11 липня через раптову хворобу. Новина шокувала багатьох його колег у Конгресі США. У спеціальній заяві представники політика повідомили трагічні деталі:

📢 «Увечері суботи, 11 липня, сенатор США Ліндсі Грем помер від короткочасної та раптової хвороби», – йдеться у повідомленні.

Співробітники апарату сенатора також звернулися до громадськості від імені його близьких:

📢 «Родина сенатора Грема цінує молитви в цей час і просить про приватність у цей неймовірно складний період», – додали в офісі Грема.

Роль Ліндсі Грема у забезпеченні України зброєю

Політик належав до того крила американського істеблішменту, яке вважало перемогу над російською агресією стратегічним інтересом безпеки самих Сполучених Штатів. Ліндсі Грем був одним із найвідоміших і найактивніших прихильників України серед американських республіканців.

Його непохитна позиція мала колосальне значення, оскільки після 2022 року ставлення до фінансової та військової підтримки України в Республіканській партії стало неоднорідним. Грем виступав міцним містком між різними політичними платформами.

Ключові напрямки оборонного лобізму сенатора Грема:

Регулярні особисті візити до Києва з початку повномасштабного вторгнення для оцінки ситуації на місцях;

Проведення прямих раундів стратегічних переговорів із шостим президентом України В.О. Зеленським;

Активні публічні виступи на телебаченні та в Сенаті за надання Україні далекобійних ракет ATACMS;

Послідовне просування рішень щодо передачі ЗСУ сучасних західних систем ППО та винищувачів.

Санкційний тиск на кремль та бачення майбутнього НАТО

Окрім безпосередньої військової допомоги, Ліндсі Грем спрямовував свої зусилля на повне руйнування економічної моделі російської воєнної машини. Він став автором найжорсткішого законопроєкту щодо впровадження економічних санкцій проти росії.

Разом із відомим сенатором-демократом Річардом Блюменталем він тривалий час просував потужний двопартійний законопроєкт. Цей документ передбачав не лише нові жорсткі санкції проти росії, але й запровадження вторинних санкцій для третіх держав, які продовжують підтримувати російську фінансову систему. Зокрема, пропонувалося впровадження мит у розмірі 500% на товари з країн, що продовжують купувати російську нафту, газ чи уран, таких як Китай, Індія та Бразилія.

Грем неодноразово наголошував, що російський правитель володимир путін ніколи не вступить у реальні та конструктивні переговори без створення максимального економічного та військового тиску. Саме тому він закликав світову спільноту безперервно посилювати обмеження проти країн, які допомагають кремлю обходити чинні ліміти.

Під час свого останнього візиту до Києва в липні 2026 року він окремо наголосив, що Китай може відіграти ключову роль у припиненні війни, якщо повністю зупинить свою приховану економічну підтримку росії.

Грем послідовно, протягом багатьох років, виступав із закликом до світової спільноти притягнути Китай до відповідальності за закупівлю російської нафти. Це, на його думку, сприяє збереженню військових ресурсів рф для ведення війни проти України.

Грем також послідовно та безальтернативно підтримував якнайшвидший вступ України до НАТО. Політик щиро вважав, що повноправне членство в Альянсі або еквівалентні залізобетонні гарантії безпеки є найкращим і єдиним дієвим способом назавжди запобігти новому вторгненню росії. Пам’ять про видатного американського лідера назавжди залишиться в українській історії.