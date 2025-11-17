Понеділок, 17 Листопада, 2025
Плівки Міндіча: НАБУ не може пояснити долари із Держрезерву США

Денис Молотов
Денис Молотов
Плівки Міндіча: НАБУ не може пояснити долари із Держрезерву США

Ситуація з тим, як долари ФРС опинилися в корупційній справі НАЕК «Енергоатом», знову залишається невизначеною. Національне антикорупційне бюро вдруге стикається з великим обсягом валюти, що має пломби Федерального резервного банку США. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з економічної безпеки повідомив керівник відділу детективів НАБУ Олександр Абакумов. Він наголосив, що походження цих коштів є одним із ключових питань розслідування у справі про корупцію в НАЕК «Енергоатом».

Абакумов підкреслив, що детективи вже мають другий подібний випадок. За його словами, обставини виглядають майже ідентично, адже мова йде про значні суми готівки, які були ввезені до країни в оригінальній упаковці американського Федерального резерву. Він заявив:

📢 «Ми вдруге стикаємося з такою великою сумою коштів, які приїхали до України в упаковці Федерального резервного банку США, і вдруге, мабуть, ми матимемо ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили до України».

За його словами, американська фінансова система фіксує, кому саме продає валюту. Натомість у Європі та Україні такий облік не ведеться. Це, зазначив Абакумов, створює прогалину в контролі за рухом великих сум готівки. Він вважає, що Нацбанку та парламенту слід розглянути можливість створення механізму, який дозволить відстежувати ввезення значних обсягів валюти. Таке рішення могло б запобігти поширенню тіньових схем, пов’язаних із незаконним обігом коштів.

Ще 10 листопада, коли НАБУ оголосило про початок операції «Мідас», правоохоронці оприлюднили фото вилученої валюти. За інформацією слідства, на місцях проведення обшуків загалом вилучили $4 млн. Саме ці кошти стали одним із важливих доказів у масштабній справі, що стосується відмивання грошей та незаконного збагачення у державній компанії «Енергоатом». За даними детективів, у цій діяльності були задіяні українські чиновники, а кураторами схеми називають бізнесмена Тимура Міндіча, який раніше був партнером шостого президента України Володимира Зеленського.

Плівки Міндіча: НАБУ не може пояснити долари із Держрезерву США Плівки Міндіча: НАБУ не може пояснити долари із Держрезерву США

У зв’язку з розслідуванням, Зеленський заявив, що в уряді очікуються кадрові зміни. Вони стосуватимуться міністерств енергетики та юстиції, керівники яких опинилися у центрі корупційного скандалу. На тлі подій міністр юстиції Герман Галущенко подав у відставку, а міністерка енергетики Світлана Гринчук також оголосила про рішення залишити посаду.

