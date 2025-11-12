Міністр енергетики Світлана Гринчук подала у відставку

Міністр енергетики Світлана Гринчук повідомила, що подала заяву про відставку. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook у середу, 12 листопада.

📢 «Написала заяву про відставку. Посада ніколи не була для мене самоціллю. Я вдячна президенту Володимир Зеленський, Кабінету міністрів України та народним депутатам за надану можливість працювати на користь держави, що я робила упродовж останніх 10 років на різних посадах на державній службі, починаючи із головного спеціаліста», — зазначила вона.

Гринчук наголосила, що в межах її професійної діяльності «не було жодних порушень законодавства».

📢 «Таких фактів не може існувати в принципі. Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків — будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця», — додала вона, оприлюднивши фото власної заяви про звільнення.

Раніше того ж дня шостий президент України Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Юлії Свириденко з проханням подати заяви про відставку міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Зранку 12 листопада уряд відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків.

☝️ Ці кадрові рішення у Кабінеті Міністрів пов’язані з розслідуванням масштабної корупційної схеми у сфері енергетики, яку проводять НАБУ та САП.