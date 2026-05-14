Нова підозра ексміністру інфраструктури від ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 14 травня, офіційно повідомило про підозру колишньому міністру інфраструктури України. За даними слідства, посадовець, перебуваючи на військовій службі, тривалий час не виконував свої прямі обов’язки.

Після мобілізації колишній урядовець обійняв посаду офіцера групи планування штабу в одній із військових частин. До його компетенції належав широкий спектр аналітичних та управлінських завдань. Зокрема, офіцер мав забезпечувати збір інформації про бойову обстановку, контролювати виконання наказів та готувати пропозиції для планування дій.

Слідство встановило, що реальна діяльність підозрюваного суттєво відрізнялася від призначеної ролі.

📢 «Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов’язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини», – зазначається у повідомленні ДБР.

Період порушень та юридична кваліфікація

За інформацією правоохоронців, протягом кількох періодів у 2022-2023 роках чоловік використовував службовий час на власний розсуд. У цей час він фактично не виконував жодних обов’язків, пов’язаних із проходженням служби у своїй частині, яка дислокується в Черкаській області.

Дії військовослужбовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України. Йдеться про ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Ідентифікація особи та бекграунд

Хоча ДБР традиційно не називає прізвища підозрюваного, агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власні джерела стверджує, що мова йде про Володимира Омеляна.

Варто нагадати, що це не перший інцидент, пов’язаний із військовою тематикою та колишнім міністром. У 2018 році, під час дії воєнного стану в 10 областях України, Володимир Омелян з’явився на офіційній нараді у військовій формі. Тоді Міністерство оборони виступило з роз’ясненням, заявивши, що Омелян не має законного права на носіння військового однострою навіть у такий період.

Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

