У Грузії відбулася знакова подія, яка привернула увагу колекціонерів та істориків з усього світу. Дослідникам та широкій громадськості вперше презентували унікальне підземне сховище з раритетним алкоголем, який збирався протягом десятиліть.

Вперше відкрили винний погріб радянського диктатора Йосипа Сталіна, де наразі зберігаються близько 40 тисяч пляшок унікального вина. Масштабну та коштовну колекцію найближчим часом планують повністю продати на міжнародному аукціоні. Про це повідомляє авторитетне інформаційне агентство Reuters.

Експерти вже розпочали ретельну інвентаризацію та оцінку наявних екземплярів, серед яких виявлено справжні історичні шедеври виноробства.

Більшість пляшок, які ідеально збереглися в глибокому погребі, мають унікальну та складну історію. Серед знахідок зафіксовано ексклюзивні колекційні вина з найвідоміших та найстаріших французьких шато.

Історичний шлях цих напоїв:

Царська власність. Початково ці вина офіційно належали російському імператору Олександру III, а згодом перейшли у спадок до його сина — останнього монарха Миколи II;

Теперішня грузинська влада планує офіційно виставити всю знайдену колекцію на відкритий прозорий аукціон. Отримані від іноземних та місцевих колекціонерів кошти уряд планує цільовим призначенням спрямувати на розвиток освітньої інфраструктури, а саме — на фінансування та відкриття сучасної національної школи виноробства.

ℹ️ Постать колишнього володаря цього погребу залишається уособленням одного з найжорстокіших режимів в історії людства. Йосип Сталін (справжнє прізвище — Джугашвілі) народився в грузинському місті Горі, проте його діяльність була спрямована на побудову тоталітарної імперії. Він одноосібно керував Радянським Союзом у 1920–1950-х роках.

Радянська тоталітарна влада на чолі зі Сталіним вчинила страшний злочин проти людяності — Голодомор 1932–1933 років. Цей штучно створений голод офіційно визнаний геноцидом українського народу, який забрав життя мільйонів безневинних людей. Загалом створені за часи його кривавого правління репресивна політична система, методи терору й державна ідеологія дістали в міжнародній науковій термінології сталу назву «сталінізм».

Попри однозначне засудження дій диктатора з боку цивілізованого світу, сучасна російська федерація продовжує використовувати його образ для пропаганди. Варто нагадати, що торік російські окупанти цинічно встановили памʼятник Сталіну в тимчасово захопленому та окупованому місті Мелітополь Запорізької області.

