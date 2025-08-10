Неділя, 10 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

План для зустрічі Трампа і путіна: безпека України і чіткі «червоні лінії»

Денис Молотов
Денис Молотов
План для зустрічі Трампа і путіна: безпека України і чіткі «червоні лінії»

Україна разом із європейськими партнерами представила власну контрпропозицію щодо завершення російсько-української війни. Ініціатива стала відповіддю на план, начебто, запропонований російським диктатором володимиром путіним. Про це 9 серпня повідомило видання Wall Street Journal.

Двоє європейських посадовців, знайомих із перебігом перемовин, пояснили, що новий план має стати основою для можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та путіна. У документі особливий акцент зроблено на необхідності припинення вогню перед будь-якими іншими діями. Також ідеться про взаємний обмін територіями, але без односторонніх поступок.

Одним із ключових пунктів є забезпечення безпеки України, що потенційно може включати вступ до НАТО. Крім того, у пропозиції чітко відкинуто вимогу москви передати частину Донецької області без взаємних дій із російського боку. Цей момент, за словами авторів ініціативи, є своєрідною «червоною лінією» перед запланованою зустріччю лідерів США та диктатора рф на Алясці.

Українсько-європейський документ був представлений віцепрезиденту США Джей Ді Венсу під час переговорів у Великій Британії. Долучилися й інші представники американської влади. Зокрема, у форматі відеоконференції брали участь державний секретар Марко Рубіо, спецпосланець з питань України Кіт Келлог та посланець з питань росії Стів Віткофф.

Європейські переговорники наголосили:

📢 «не можна розпочати процес, поступаючись територією посеред бойових дій».

Деякі посадовці також заявили, що у випадку передачі росії всієї Донецької області вона повинна буде залишити окуповані райони Запорізької та Херсонської областей.

Напередодні Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч із путіним призначена на 15 серпня і відбудеться на Алясці. Він зазначив, що обмін територіями є одним із варіантів, а деталі угоди ще обговорюватимуться.

📢 «Йдеться про територіальні поступки, вигідні і Україні, і рф», — заявив американський президент.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що путін нібито готовий припинити бойові дії в обмін на вихід ЗСУ зі східної частини Донецької області.

Сьогодні вранці шостий президент України Володимир Зеленський підкреслив:

📢 «Україна не даруватиме свою землю окупантам, але готова до реальних рішень, які можуть дати мир».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Шини на трактор: як вибрати та скільки коштують в Україні

СУСПІЛЬСТВО

Україна та партнери узгоджують безпекові позиції – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду у Білому домі

ВАЖЛИВО

У McDonald’s у Черкасах озброєний чоловік влаштував стрілянину

ВАЖЛИВО

Луганщина: понад 52 тисячі повідомлень про втрати майна через російську агресію

ЛУГАНЩИНА

Ситуація на фронті: ворог несе нищівні втрати на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Наслідки нічної масованої атаки росіян на Дніпропетровщину

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 77 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Лиманському напрямках

ВІЙНА

Громади Луганщини підтримують підприємців – ОВА

ЛУГАНЩИНА

Понад чверть боїв минулої доби припала на Покровський напрямок: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Грошова допомога до 800 тис. грн: хто з українців та скільки може отримати

СУСПІЛЬСТВО

Британія та США скликають зустріч радників з безпеки щодо війни в Україні

ВАЖЛИВО

Спецпосланець Трампа Келлог знову прямує до України – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Понад половина боїв на фронті припадає на Покровський та Лиманський напрямки – Генштаб

ВІЙНА

Гуманітарна криза на Луганщині: борги гірникам і міста без води – ОВА

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"