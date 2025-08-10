План для зустрічі Трампа і путіна: безпека України і чіткі «червоні лінії»

Україна разом із європейськими партнерами представила власну контрпропозицію щодо завершення російсько-української війни. Ініціатива стала відповіддю на план, начебто, запропонований російським диктатором володимиром путіним. Про це 9 серпня повідомило видання Wall Street Journal.

Двоє європейських посадовців, знайомих із перебігом перемовин, пояснили, що новий план має стати основою для можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та путіна. У документі особливий акцент зроблено на необхідності припинення вогню перед будь-якими іншими діями. Також ідеться про взаємний обмін територіями, але без односторонніх поступок.

Одним із ключових пунктів є забезпечення безпеки України, що потенційно може включати вступ до НАТО. Крім того, у пропозиції чітко відкинуто вимогу москви передати частину Донецької області без взаємних дій із російського боку. Цей момент, за словами авторів ініціативи, є своєрідною «червоною лінією» перед запланованою зустріччю лідерів США та диктатора рф на Алясці.

Українсько-європейський документ був представлений віцепрезиденту США Джей Ді Венсу під час переговорів у Великій Британії. Долучилися й інші представники американської влади. Зокрема, у форматі відеоконференції брали участь державний секретар Марко Рубіо, спецпосланець з питань України Кіт Келлог та посланець з питань росії Стів Віткофф.

Європейські переговорники наголосили:

📢 «не можна розпочати процес, поступаючись територією посеред бойових дій».

Деякі посадовці також заявили, що у випадку передачі росії всієї Донецької області вона повинна буде залишити окуповані райони Запорізької та Херсонської областей.

Напередодні Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч із путіним призначена на 15 серпня і відбудеться на Алясці. Він зазначив, що обмін територіями є одним із варіантів, а деталі угоди ще обговорюватимуться.

📢 «Йдеться про територіальні поступки, вигідні і Україні, і рф», — заявив американський президент.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що путін нібито готовий припинити бойові дії в обмін на вихід ЗСУ зі східної частини Донецької області.

Сьогодні вранці шостий президент України Володимир Зеленський підкреслив:

📢 «Україна не даруватиме свою землю окупантам, але готова до реальних рішень, які можуть дати мир».