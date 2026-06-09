Повітряні сили ЗСУ: бойова робота по ворожих БпЛА під час нічної атаки

У ніч проти вівторка, 9 червня, російська федерація здійснила черговий комбінований удар, атакувавши критичну та цивільну інфраструктуру України двома керованими авіаційними ракетами типу Х-59/69 та 166 ударними БпЛА різного класу. Про це офіційно повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ у своєму ранковому зведенні.

Для відбиття цього безпрецедентного повітряного нападу було задіяно всі наявні компоненти протиповітряної оборони (ППО).

На захист українського неба піднялася винищувальна авіація, працювали зенітні ракетні війська, розрахунки мобільних вогневих груп (МВГ), а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та нещодавно створених Сил безпілотних систем (СБС).

Результати роботи ППО

Особливістю цієї червневої атаки стало використання ворогом усього спектра наявного безпілотного озброєння — від важких ударних машин до спеціальних імітаційних апаратів без бойової частини.

За офіційними даними Повітряних сил, у небі були зафіксовані:

Класичні важкі далекобійні ударні БпЛА типу «Shahed / герань-2»;

Багатофункціональні безпілотники типу «Гербера»;

Дешевші ударні апарати з поршневими двигунами типу «Італмас»;

Невеликі тактичні баражуючі боєприпаси типу «Бандероль»;

Спеціалізовані фальшиві дрони-імітатори типу «Пародія».

Станом на 08:00 ранку вівторка, завдяки злагодженим та професійним діям захисників неба, протиповітряною обороною було успішно збито або повністю придушено засобами РЕБ (втрачено радіолокаційно) 146 ворожих БпЛА типу «Shahed / герань-2», «Гербера», «Італмас» та дронів інших модифікацій.

Масштаби прильотів та падіння уламків у регіонах

Попри високу ефективність відбиття нападу, через надзвичайну щільність повітряного валу окупантам вдалося пробити захист на кількох напрямках, де зафіксовано пошкодження промислових та цивільних об’єктів.

Військові адміністрації зафіксували наслідки атаки у багатьох областях:

Прямі влучання. Офіційно підтверджено влучання двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 17 ударних БпЛА, які зафіксовані загалом на 18 різних локаціях;

Офіційно підтверджено влучання двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 17 ударних БпЛА, які зафіксовані загалом на 18 різних локаціях; Руйнування від уламків. Падіння збитих засобів нападу та руйнівна дія їхніх уламків зафіксовані ще на восьми локаціях у кількох регіонах України.

Загроза для мирного населення не зникла після ранкового зведення Повітряних Сил ЗСУ, оскільки поодинокі ворожі безпілотники продовжували маневрувати у внутрішніх областях.

📢 «Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки та негайно перебувайте в укриттях до сигналу відбою!» – оперативно попередили представники Повітряних сил ЗСУ.

⚠️ Нагадаємо, що найбільш трагічні наслідки цього нічного комбінованого нальоту зафіксовані на Харківщині. У самому Харкові внаслідок нічних вибухів та ударів дронів по Холодногірському та Шевченківському районах постраждали 15 людей, серед яких двоє дітей та одна вагітна жінка, пошкоджено храм та бізнес-центр. Водночас у місті Чугуєві внаслідок точного прильоту російських ракет Х-59 загинуло три людини (серед яких молода вагітна дівчина), а троє літніх громадян зазнали важкої гострої реакції на стрес. Рятувальні та комунальні служби продовжують ліквідацію пожеж та розбір завалів.