Підтримка аграрного сектору: Кабмін прийняв важливі рішення

Кабінет Міністрів ухвалив перше рішення з пакета екстреної підтримки аграрного сектору. Рішення підготовлено у відповідь на російські атаки на портову інфраструктуру та судна в Чорному морі. Про це в понеділок, 3 серпня, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, уряд тимчасово скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види аграрної продукції. Нові правила діятимуть до стабілізації ситуації.

У Кабміні пояснили, що раніше встановлені мінімальні ціни стали економічно недосяжними через різке зростання вартості логістики та зниження внутрішніх закупівельних цін.

📢 «Це рішення дозволить аграріям відновити можливість укладати експортні контракти та реалізовувати продукцію на зовнішніх ринках», – зазначив Корецький. Прем’єр додав, що зміни погоджені з представниками аграрного бізнесу.

📊 Розвиток переробки та щоденний моніторинг ринку

Крім того, прем’єр доручив оперативно підготувати план розвитку переробки агропродукції в Україні, щоб збільшити обсяги виробництва продукції з доданою вартістю всередині країни.

Уряд також повідомив, що Мінагрополітики продовжить щоденний моніторинг ситуації, а за потреби Кабмін ухвалюватиме додаткові рішення для підтримки аграрного сектору.

Безпекова ситуація в портах

Раніше Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками аграрного бізнесу та профільних асоціацій після посилення російських атак на портову інфраструктуру й судна, що перевозять українську агропродукцію.

Нагадаємо, що українські порти в Одесі та Чорноморську, через які проходить левова частка українського експорту, особливо аграрного, фактично припинили роботу після російських ударів.

Об’єднані Арабські Емірати можуть допомогти Україні з безпекою морських шляхів у Чорному морі. Про це у суботу, 1 серпня, заявив шостий президент України В.О. Зеленський після телефонної розмови з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.