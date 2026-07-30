У понад 100 ТЦК проходять масштабні обшуки

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Генеральним штабом Збройних сил України проводять масштабну спецоперацію «Чесний призов». У її межах обшуки відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) різних рівнів у більшості регіонів країни. Про це 30 липня повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією ДБР, основна увага під час спецоперації приділяється можливим фактам:

сприяння ухиленню від мобілізації за грошову винагороду;

перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК;

можливих побиттів і катувань військовозобов’язаних.

У бюро наголосили, що йдеться про комплексну перевірку системи, а не про реагування на окремий резонансний випадок.

📢 «Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних. Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакцію на один резонансний випадок», – повідомили у ДБР.

У Державному бюро розслідувань зазначили, що за результатами слідчих дій у різних регіонах України очікуються затримання та повідомлення про підозру особам, яких слідство вважає причетними до правопорушень. Водночас деталі окремих кримінальних проваджень наразі не розголошуються.

Позиція Генерального штабу

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що забезпечують всебічне сприяння правоохоронним органам у проведенні розслідувань.

У військовому відомстві наголосили, що у разі підтвердження фактів протиправної діяльності винні мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства.

Водночас у Генштабі підкреслили, що окремі випадки можливих порушень не повинні формувати ставлення до всіх військовослужбовців територіальних центрів комплектування.

📢 «Окремі випадки правопорушень не повинні знецінювати службу військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які чесно, професійно й сумлінно виконують свої обов’язки», – зазначили у Генеральному штабі.

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Напередодні в ЗСУ розпочали перевірку комплектування підрозділів

Раніше Генеральний штаб повідомив про початок перевірки комплектування військових частин.

За офіційною інформацією, її метою є оцінка фактичної укомплектованості бригад, полків і корпусів, а також аналіз ефективності розподілу особового складу між підрозділами.