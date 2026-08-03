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70 дітей Рубіжанської громади відпочинуть на Закарпатті

Денис Молотов
Денис Молотов
70 дітей Рубіжанської громади відпочинуть на Закарпатті
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

70 дітей Рубіжанської громади відпочивають на Закарпатті. А саме, у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Шаяни». Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА. Табір розташований в екологічно чистій курортній зоні, поруч із відомими шаянськими мінеральними водами.

Програма дозвілля та розвитку

Під час 21 дня активного відпочинку для дітей організовані:

  • проєктне навчання;
  • STEM-завдання;
  • квести та інтелектуальні ігри;
  • піші походи;
  • спортивні змагання та інші активності.
📊 Статистика оздоровчої кампанії

Слід зазначити, що наразі вже 148 дітей Рубіжанської громади охоплено послугами оздоровлення та відпочинку.

👉 Також нагадаємо, що громади Луганщини продовжують фінансування та організацію літнього відпочинку для юних мешканців регіону. Так, ще пів мільйона гривень Рубіжанська громада виділила на оздоровлення дітей відповідно до Програми надання одноразової грошової допомоги «Діти – серце громади» на 2026 рік. Водночас 60 дівчат та хлопців із Сіверськодонецької громади відпочивають в Карпатах.

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