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Пентагон терміново запросив у Конгресу $18,2 млрд на ППО

Денис Молотов
Денис Молотов
Пентагон терміново запросив у Конгресу ,2 млрд на ППО
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Міноборони США запросило у Конгресу 18,2 млрд доларів на термінове поповнення арсеналів ракет-перехоплювачів для комплексів ППО. Про це напередодні повідомило видання Bloomberg. Вказано, що зазначена сума входить до загального запиту Пентагону на екстрене фінансування у розмірі 67 млрд доларів.

📊 Розподіл коштів на системи ППО та ПРО

З цих коштів близько $5,75 млрд планується асигнувати на перехоплювачі для армійських комплексів протиракетної оборони (ПРО) THAAD, $5,57 млрд – на ракети для комплексів Patriot і ще $1,9 млрд на придбання керованих ракет-перехоплювачів великої дальності морського базування SM-6 (Standard Missile-6).

Інші витрати включають $1,3 млрд на крилаті ракети RTX Tomahawk для ВМС та армії, $1 млрд на перехоплювачі для ВМС SM-3 Block IIA, $992 млн на передові ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності (AMRAAM) і 692 млн на новітні балістичні ракети Precision Strike Missile (PrSM), які вперше були використані у війні проти Ірану.

📝 Масштабні контракти з виробниками

Нагадаємо, у квітні Пентагон уклав з корпорацією Lockheed Martin рекордний контракт на $4,7 млрд на виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для зенітних систем Patriot.  А днями стало відомо, що ця однорічна угода перетворена на семирічний контракт загальною вартістю $58,6 млрд.

👉 Також нагадаємо, що США та Ізраїль обговорюють запровадження сухопутної блокади Ірану як один із можливих кроків щодо посилення економічного тиску на Ісламську республіку.

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