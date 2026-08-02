Підтримка військових та підготовка до навчального року в громадах Луганщини

Громади Луганської області продовжують надавати фінансову підтримку українським захисникам, їхнім родинам та школярам. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

📊 Виплати у Старобільській громаді за липень

У липні Старобільською громадою надана грошова допомога на загальну суму 575 тисяч гривень.

Її, зокрема, одержали 11 військовослужбовців – по 15 тисяч гривень. Загальна сума виплат склала 165 тисяч гривень.

Також допомогу отримали 29 родин військовослужбовців, в яких виховуються 34 дитини. До Дня знань їм надано 170 тисяч гривень.

Крім того, до початку нового навчального року 36 родинам жителів громади, в яких виховуються 48 дітей, призначено допомогу на загальну суму 240 тисяч гривень.

💶 Фінансова підтримка мобілізованих у Лисичанській громаді

Майже 700 тисяч гривень Лисичанська громада виплатила мобілізованим та добровольцям.

Лисичанська МВА продовжує соціальну підтримку мешканців громади, які у 2024-2026 роках призвані по мобілізації або вперше прийняті на військову службу за контрактом до ЗСУ. Наприкінці липня допомога призначена ще 16 мобілізованим особам на загальну суму 695 тис. грн.

Від початку року відповідна підтримка склала 2 млн 660 тис. грн. Її одержали 62 мобілізовані особи та вісім добровольців.

📞 Контактна інформація для роз’яснень

З питань отримання консультацій щодо подачі документів та виплат мешканці Лисичанської громади можуть звертатися за номерами:

050 512 42 64

095 510 54 39

095 655 86 06

👉 Також нагадаємо, що громади Луганщини продовжують фінансування та організацію літнього відпочинку для юних мешканців регіону.