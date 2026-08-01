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Енергетична допомога від Австрії: три області України отримали нове обладнання

Денис Молотов
Денис Молотов
Енергетична допомога від Австрії: три області України отримали нове обладнання
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Буковина, Чернігівщина й Київщина за підтримки Федерального МВС Австрії отримали зі складів хабів екстреної допомоги Міненерго України обладнання для підтримки роботи енергоінфраструктури. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Енергетична допомога від Австрії: три області України отримали нове обладнання 01
Ілюстративне фото / Міненерго / 01.08.2026

Зазначається, що до Чернівецької та Чернігівської областей було доставлено силові трансформатори. А до Київської області — дизельний генератор із комплектом допоміжного обладнання. Допомога сприятиме відновленню та модернізації електромереж, забезпеченню резервного електроживлення.

Підтримка та партнерство з Австрією

У Міненерго наголосили, що Австрія залишається одним із надійних партнерів України, системно підтримуючи енергетичний сектор та допомагаючи зміцнювати стійкість критичної інфраструктури.

Нагадаємо, до України з початку 2026 року, станом на 11 березня, надійшло понад 2095 одиниць енергетичного обладнання у вигляді генераторів, трансформаторів, блочно-модульних котельних (БМК), когенераційних установок (КГУ), котлів тощо.

👉 Також повідомлялось, що енергетична система України готується до пікових навантажень, які очікуються на початку серпня через прогнозовану аномальну спеку. У разі необхідності НЕК «Укренерго» може застосувати графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

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