Енергетична допомога від Австрії: три області України отримали нове обладнання

Буковина, Чернігівщина й Київщина за підтримки Федерального МВС Австрії отримали зі складів хабів екстреної допомоги Міненерго України обладнання для підтримки роботи енергоінфраструктури. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Зазначається, що до Чернівецької та Чернігівської областей було доставлено силові трансформатори. А до Київської області — дизельний генератор із комплектом допоміжного обладнання. Допомога сприятиме відновленню та модернізації електромереж, забезпеченню резервного електроживлення.

Підтримка та партнерство з Австрією

У Міненерго наголосили, що Австрія залишається одним із надійних партнерів України, системно підтримуючи енергетичний сектор та допомагаючи зміцнювати стійкість критичної інфраструктури.

Нагадаємо, до України з початку 2026 року, станом на 11 березня, надійшло понад 2095 одиниць енергетичного обладнання у вигляді генераторів, трансформаторів, блочно-модульних котельних (БМК), когенераційних установок (КГУ), котлів тощо.

👉 Також повідомлялось, що енергетична система України готується до пікових навантажень, які очікуються на початку серпня через прогнозовану аномальну спеку. У разі необхідності НЕК «Укренерго» може застосувати графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.